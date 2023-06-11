Чому жовтіє листя помідорів і як цьому запобігти, щоб отримати гарний урожай

Частою проблемою при вирощуванні помідорів є те, що листя починають жовтіти й від цього кущі стають слабкими. Це може виникати з декількох причин, залежно від них й треба підбирати спосіб вирішення проблеми.

Про це розповіли на You Tube каналі "Дім та присадибна ділянка".

Чому листя помідорів жовкне

Якщо ви помітили, що листя томатів почали жовтіти і в'янути, причина криється в одній з наступних проблем.

Порушення режиму поливу. Як надмірне, так і недостатнє зволоження однаково небезпечні для томатів. Якщо на вулиці видалася спекотна посушлива погода, і томати не одержали необхідну кількість вологи, їх листя починають жовтіти.

Надлишок вологи теж може бути причиною, чому листя жовкне. Надмірний полив небезпечний і загрожує появою жовтих плям на листках помідорів.

Хвороби. Листя томатів жовтіють при ураженні фузаріозним прив'яданням або іншими хворобами. Щоб врятувати урожай, потрібно вчасно розпізнати хворобу і почати з нею боротися.

Рослині не вистачає мікроелементів і мінералів. Брак поживних речовин, особливо азоту і калію, також може бути причиною пожовтіння. Тому, потрібно підживлювати рослини.

Пошкоджена коренева система. Проблема може ховатися як у тому, що коріння рослин об'їдають шкідники, так і в тому, що ви ненароком пошкодили коріння при пересадці розсади в ґрунт або розпушуванні.

Якщо справа в механічному пошкодженні, пожовтіння листя пов'язано з тим, що рослина кидає всі сили на формування нових додаткових коренів. Як тільки коренева система відновиться, листя знову стануть зеленого кольору.

Низька температура повітря. Помідори під час похолодання можуть отримати переохолодження, результат якого - пожовтіння листя.

Чому листя скручується

Якщо листя томатів не тільки жовтіють, але і скручуються, на це є також кілька причин.

Брак корисних мінералів та елементів. При дефіциті необхідних для росту томатів речовин необхідно підживлювати рослини.

Нерівномірний ріст листя. При різкому стрибку зростання листя помідорів можуть скрутитися. Це відбувається тому, що лист витягується уздовж, а сама листова пластина не встигає вирости слідом за середньою жилкою.

Напад шкідників. Скручування листя може говорити про те, що на рослину напали личинки кліщів або тля. Щоб позбутися від шкідників, можна обробити помідори народними засобами. Наприклад, кожні 5 днів обприскувати їх настоєм лушпиння цибулі.

Після проливних дощів треба підживити помідори. Полийте їх спеціальним настоєм. Заповніть 10-літрове відро на третину курячим послідом і залийте водою. Залиште на три дні, аби почало бродити. Тоді додайте склянку попелу й розмішайте. Після цього полийте по 1 л настою під кожен кущ.