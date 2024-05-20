Підгодуйте малину цим натуральним добривом і вона завалить вас ягодами

Чому не плодоносить малина?

Малина не особливо вибаглива, але потребує відповідних умов і кількох обробок по догляду. Малина може не давати врожай в основному з двох причин: погано підібраний грунт і недотримання обрізки пагонів.

Плоди люблять слабокислий (pH 6,5) грунт, який є родючим, добре дренованим і багатим гумусом. Рослина не любить вологих, важких або занадто легких і піщаних грунтів.

Також вам необхідно вирізати старі пагони малини (однорічні та неперспективні, наприклад, деформовані або пошкоджені). Це знизить ризик виникнення грибкових захворювань і стимулює кущ до розвитку нових пагонів. На 1 квадратний метр рослини повинно бути 9 здорових і міцних пагонів. Крім того, незалежно від того, літня це чи осіння малина, після плодоношення кущ слід обрізати.

Також ретельно продумайте місце, де буде рости малина. Кущі не можна садити поруч або на місцях, де раніше росли:

помідори

чорниці та полуниці

перець

фенхель

картопля

Посаджені в такому місці коріння малини можуть постраждати від вертицильозу. Малина любить компанію стручкової квасолі та гороху, завдяки чому вона отримає необхідний кожній рослині азот (обидві рослини накопичують азот у ґрунті).

Малина також потребує мульчі. Це захистить їх від втрати вологи та бур'янів, які люблять з'являтися біля них

Чим підгодувати малину

Крім універсального кропив’яного гною, приготуйте підживлення малині на основі картопляного лушпиння.

Ви варите картоплю майже кожен день, тому добриво зробити дуже легко. Картопляні очистки не викидайте. Помістіть їх у велику банку або інший посуд і залийте 1 літром окропу. Злегка накрийте марлею і залиште на 3 дні. Після закінчення цього часу можна використовувати "картопляний кондиціонер" без розведення 1 раз на тиждень.

Поливають кущі ввечері або рано вранці, коли сонце не таке активне, як в середині дня. Добриво зміцнить рослину і захистить від шкідників і хвороб. Використані шкірки можна процідити і викинути в компост. Картопляний кондиціонер для малини підходить і для коренеплодів, а також для полуниці, смородини та квітів на городі (тих, що люблять лужний або нейтральний грунт).