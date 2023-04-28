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Підгодуйте кущі полуниці цим добривом і вона завалить вас ягодами

Фото: Чим підгодувати полуницю для гарного врожаю (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Кущі полуниці зазвичай підгодовують добривами наприкінці квітня – на початку травня. Значить, саме час це зробити, щоб потім отримати щедрий урожай цих улюблених ягід.

Як приготувати добрива для кущиків розповіли на YouTube-каналі "Поради біолога".

Чим підгодувати полуницю для гарного врожаю

Вам знадобиться всього лише шкаралупа яєць та "лаврушка". Досвідчені садівники спеціально не викидають шкаралупу, коли готують щось із яєць. Беріть на озброєння спосіб і ви!

Як зробити підгодівлю

Візьміть шкаралупу двох яєць та 10 штук лаврового листа, подрібніть у блендері. Потім залийте двома літрами води, перемішайте та дайте настоятися 12 годин. Вам залишається лише процідити суміш через сито і розбавити літром води.

У вас має вийти три літри готового концентрату добрива.

Склянку такого розчину необхідно залити трьома літрами води й поливати рослини під корінь.

Чим не можна удобрювати полуницю

Одне з найнебезпечніших добрив для полуниці – це азот. Дачники кажуть, що якщо перегодувати полуницю азотом, вона починає "жирувати", тобто нарощувати зелену масу, а ягоди можуть так і не зав'язатися.

Як ми раніше писали, підживіть кволу розсаду в такий спосіб і вона зростатиме, як на дріжджах.

До речі, раніше ми повідомляли,чому можуть виникати проблеми з розсадою і як їх можна усунути.

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