Підгодуйте кущі полуниці цим добривом і вона завалить вас ягодами

Кущі полуниці зазвичай підгодовують добривами наприкінці квітня – на початку травня. Значить, саме час це зробити, щоб потім отримати щедрий урожай цих улюблених ягід.
Як приготувати добрива для кущиків розповіли на YouTube-каналі "Поради біолога".
Вам знадобиться всього лише шкаралупа яєць та "лаврушка". Досвідчені садівники спеціально не викидають шкаралупу, коли готують щось із яєць. Беріть на озброєння спосіб і ви!
Як зробити підгодівлю
Візьміть шкаралупу двох яєць та 10 штук лаврового листа, подрібніть у блендері. Потім залийте двома літрами води, перемішайте та дайте настоятися 12 годин. Вам залишається лише процідити суміш через сито і розбавити літром води.
У вас має вийти три літри готового концентрату добрива.
Склянку такого розчину необхідно залити трьома літрами води й поливати рослини під корінь.
Одне з найнебезпечніших добрив для полуниці – це азот. Дачники кажуть, що якщо перегодувати полуницю азотом, вона починає "жирувати", тобто нарощувати зелену масу, а ягоди можуть так і не зав'язатися.
Як ми раніше писали, підживіть кволу розсаду в такий спосіб і вона зростатиме, як на дріжджах.
До речі, раніше ми повідомляли,чому можуть виникати проблеми з розсадою і як їх можна усунути.