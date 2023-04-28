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Подкормите кусты клубники этим удобрением и она завалит вас ягодами

Фото: Чем подкормить клубнику для хорошего урожая (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Кусты клубники обычно подкармливают удобрениями в конце апреля - начале мая. Значит, самое время это сделать, чтобы потом получить щедрый урожай этих любимых всеми ягод.

Как приготовить удобрение для кустиков рассказали на YouTube-канале "Советы биолога".

Чем подкормить клубнику для хорошего урожая

Вам понадобится всего-навсего скорлупа яиц и "лаврушка". Опытные садоводы специально не выбрасывают скорлупу, когда готовят что-либо из яиц. Берите на вооружение способ и вы!

Как сделать подкормку

Возьмите скорлупу двух яиц и 10 штук лаврового листа, измельчите в блендере. Потом залейте двумя литрами воды, перемешайте и дайте настояться 12 часов. Вам остается всего лишь процедить смесь через сито и разбавить литром воды.

У вас должно получиться три литра готового концентрата удобрения.

Стакан такого раствора необходимо залить тремя литрами воды и поливать растения под самый корень.

Чем нельзя удобрять клубнику

Одно из самых опасных удобрений для клубники – это азот. Дачники говорят, что если перекормить клубнику азотом, то она начинает "жировать", то есть наращивать зеленую массу, а ягоды могут так и не завязаться.

Как мы ранее писали, подкормите хилую рассаду этим способом и она будет расти, как на дрожжах.

Кстати, ранее мы сообщали о том, почему могут возникать проблемы с рассадой и как их можно устранить.

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