Подкормите кусты клубники этим удобрением и она завалит вас ягодами

Чем подкормить клубнику для хорошего урожая

Вам понадобится всего-навсего скорлупа яиц и "лаврушка". Опытные садоводы специально не выбрасывают скорлупу, когда готовят что-либо из яиц. Берите на вооружение способ и вы!

Как сделать подкормку

Возьмите скорлупу двух яиц и 10 штук лаврового листа, измельчите в блендере. Потом залейте двумя литрами воды, перемешайте и дайте настояться 12 часов. Вам остается всего лишь процедить смесь через сито и разбавить литром воды.

У вас должно получиться три литра готового концентрата удобрения.

Стакан такого раствора необходимо залить тремя литрами воды и поливать растения под самый корень.

Чем нельзя удобрять клубнику

Одно из самых опасных удобрений для клубники – это азот. Дачники говорят, что если перекормить клубнику азотом, то она начинает "жировать", то есть наращивать зеленую массу, а ягоды могут так и не завязаться.