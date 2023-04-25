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Підгтдуйте кволу розсаду цим способом і вона ростиме, як на дріжджах

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Вівторок 25 квітня 2023 10:31
Підгтдуйте кволу розсаду цим способом і вона ростиме, як на дріжджах Фото: Як підгодувати розсаду дріжджами (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Щоб підгодувати кволу розсаду, не потрібно витрачати багато грошей. Ми розповімо про спосіб, який зробить ваші слабкі пагони міцними та високими. Для цього потрібно взяти дріжджі.

Простим способом із застосуванням дріжджів для розсади поділилася на YouTube городниця Інна.

Як підгодувати розсаду дріжджами

Дріжджове підживлення відрізняється серед інших своєю ефективністю, оскільки у складі є білок, мікроелементи, органічне залізо та амінокислоти.

Після дріжджового підживлення пагони вбирають корисні речовини з ґрунту і починають дуже активно рости. Це найпростіше та бюджетне добриво. Беріть якісні та свіжі дріжджі та використовуйте підживлення того ж дня!

Як приготувати розчин з дріжджами?

Для підживлення розсади візьміть пачку дріжджів (100 г) та 5 літрів теплої води. Розведіть дріжджі у воді. Потім суміш додайте 5 ст. л цукру. Дайте настоятися кілька годин. Через 2-3 дні у вас буде лікувальний розчин для рослин. Важливо дати йому настоятися в теплому місці, але не під прямим сонячним промінням. Розводьте з водою щодо 1:10.

Дріжджове підживлення робіть рослинам раз на два тижні.

Як ми раніше писали, полийте цим диво-розчином вашу розсаду і вона стане міцною та сильною.

До речі, раніше ми писали, чому можуть виникати проблеми з розсадою і як їх можна усунути.

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