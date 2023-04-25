Підгтдуйте кволу розсаду цим способом і вона ростиме, як на дріжджах

Щоб підгодувати кволу розсаду, не потрібно витрачати багато грошей. Ми розповімо про спосіб, який зробить ваші слабкі пагони міцними та високими. Для цього потрібно взяти дріжджі.

Як підгодувати розсаду дріжджами

Дріжджове підживлення відрізняється серед інших своєю ефективністю, оскільки у складі є білок, мікроелементи, органічне залізо та амінокислоти.

Після дріжджового підживлення пагони вбирають корисні речовини з ґрунту і починають дуже активно рости. Це найпростіше та бюджетне добриво. Беріть якісні та свіжі дріжджі та використовуйте підживлення того ж дня!

Як приготувати розчин з дріжджами?

Для підживлення розсади візьміть пачку дріжджів (100 г) та 5 літрів теплої води. Розведіть дріжджі у воді. Потім суміш додайте 5 ст. л цукру. Дайте настоятися кілька годин. Через 2-3 дні у вас буде лікувальний розчин для рослин. Важливо дати йому настоятися в теплому місці, але не під прямим сонячним промінням. Розводьте з водою щодо 1:10.

Дріжджове підживлення робіть рослинам раз на два тижні.