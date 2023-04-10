Чому виникають проблеми з розсадою: причини дефектів і як реагувати

Іноді на розсаді можуть виявлятися різні дефекти, листочки втрачають характерний природний відтінок і скручуються. Подібні проблеми здатні занапастити зелень, якщо вчасно не з'ясувати причину та не усунути загрозу живності на підвіконнях.

Як "діагностувати" болячки у розсади та що зробити для порятунку, розповіли експерти на Telegram-каналі " Дача. Сад та город ".

Чим можуть бути спричинені дефекти розсади

Забагато води

Причина, через яку на розсаді листочки стали скручуватися, може критися в надлишку води при поливах, або через відсутність у контейнерах дренажних отворів.

Це не дає корінню дихати, що своєю чергою проявляється на листі.

При догляді за розсадою важливо враховувати, що між поливами рослин ґрунт повинен встигнути добре просохнути.

Як зрозуміти, коли слід поливати? Про те, що рослина потребує чергової порції вологи, може сигналізувати суха та розсипчаста земля, а також невелика скоринка на поверхні ґрунту.

Також слід пам'ятати, що контейнер з розсадою після поливу не повинен стояти у воді або плавати. Щоб цього не допускати, рекомендують встановити контейнер на керамзит.

Нестача азоту

Ще однією поширеною причиною дефекту розсади є нестача азоту, що відповідає за зелену масу.

Річ у тім, що в міру зростання сіянців ґрунт у контейнері поступово біднішає, тому важливо час від часу збагачувати землю.

Для цього слід вносити під корінь або листя добрива, що мають високий вміст азоту.

Здійснюється подальше підживлення з поживними речовинами один раз на 12-14 днів.