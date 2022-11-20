Не піддавайтесь на провокації: астропсихолог про вплив Молодика і наступні тижні для українців

Молодик у листопаді почнеться 24-го числа, і принесе зміни, ризики вступити в конфлікти, суперечки, а також зниження життєвої активності.

Прогноз на найближчі два тижні, до Повні 8-го грудня, дала астропсихолог Альона Лісна, яка дає важливі поради в особистому Instagram-блозі.

У найближчі два тижні ймовірні провокації

За словами астропсихолога, в цей період важливо стежити за словами. Люди будуть мати бажання висловлюватися необмірковано.

"Тримайте себе в руках, не піддавайтеся на провокації, не вплутуйтесь в конфлікти і намагайтеся не говорити зайвого, щоб потім не пошкодувати", - розповідає спеціаліст.

Альона Лісна додала, що варто в ці два тижні слухати свою інтуїцію в домовленостях і не вступати до сумнівних угод.

Ретроградний Марс впливатиме на нас

"Намагайтеся не порушувати правила та не сперечатися з представниками влади. Ретроградний Марс гуляє 10 будинком і має квадрат з Нептуном", - додала астропсихолог.

В цей час є можливість бути неправильно зрозумілим, вирішення суперечливих питань краще відкласти, щоб не погіршити ситуацію.

Складіть план дій

У ці два тижні може відчуватися сонливість і небажання щось робити. Важливо зібратися, написати план і робити стільки, скільки можете зараз.

"Заручіться підтримкою однодумців, це послужить гарною мотивацією і не дасть покинути почате", - порадила Альона Лісна.