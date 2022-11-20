Не поддавайтесь на провокации: астропсихолог о влиянии Новолуния и следующие недели для украинцев
Новолуние в ноябре начнется 24-го числа, и принесет изменения, риски вступить в конфликты, споры, а также снижение жизненной активности.
Прогноз на ближайшие две недели, до Полнолуния 8 декабря, дала астропсихолог Алена Лесная, которая дает важные советы в личном Instagram-блоге.
В ближайшие две недели вероятны провокации
По словам астропсихолога, в этот период важно следить за словами. Люди будут желать высказываться необдуманно.
"Держите себя в руках, не поддавайтесь на провокации, не ввязывайтесь в конфликты и старайтесь не говорить лишнего, чтобы потом не пожалеть", - рассказывает специалист.
Алена Лесная добавила, что следует в эти две недели слушать свою интуицию в договоренностях и не вступать в сомнительные соглашения.
Ретроградный Марс будет влиять на нас
"Пытайтесь не нарушать правила и не спорить с представителями власти. Ретроградный Марс гуляет 10 по дому и имеет квадрат с Нептуном", - добавила астропсихолог.
В это время есть возможность быть неправильно понятым, решение спорных вопросов лучше отложить, чтобы не усугубить ситуацию.
Составьте план действий
В эти две недели может ощущаться сонливость и нежелание что-либо делать. Важно собраться, написать план и делать столько, сколько можете сейчас.
"Заручитесь поддержкой единомышленников, это послужит хорошей мотивацией и не даст покинуть начатое", – посоветовала Алена Лесная.
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