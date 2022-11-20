ua ru
Вс, 20 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Не поддавайтесь на провокации: астропсихолог о влиянии Новолуния и следующие недели для украинцев

Новина українською →
Воскресенье 20 ноября 2022 21:39
Не поддавайтесь на провокации: астропсихолог о влиянии Новолуния и следующие недели для украинцев Фото: Что всем нам принесет Новолуние в ноябре (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Новолуние в ноябре начнется 24-го числа, и принесет изменения, риски вступить в конфликты, споры, а также снижение жизненной активности.

Прогноз на ближайшие две недели, до Полнолуния 8 декабря, дала астропсихолог Алена Лесная, которая дает важные советы в личном Instagram-блоге.

В ближайшие две недели вероятны провокации

По словам астропсихолога, в этот период важно следить за словами. Люди будут желать высказываться необдуманно.

"Держите себя в руках, не поддавайтесь на провокации, не ввязывайтесь в конфликты и старайтесь не говорить лишнего, чтобы потом не пожалеть", - рассказывает специалист.

Алена Лесная добавила, что следует в эти две недели слушать свою интуицию в договоренностях и не вступать в сомнительные соглашения.

Ретроградный Марс будет влиять на нас

"Пытайтесь не нарушать правила и не спорить с представителями власти. Ретроградный Марс гуляет 10 по дому и имеет квадрат с Нептуном", - добавила астропсихолог.

В это время есть возможность быть неправильно понятым, решение спорных вопросов лучше отложить, чтобы не усугубить ситуацию.

Составьте план действий

В эти две недели может ощущаться сонливость и нежелание что-либо делать. Важно собраться, написать план и делать столько, сколько можете сейчас.

"Заручитесь поддержкой единомышленников, это послужит хорошей мотивацией и не даст покинуть начатое", – посоветовала Алена Лесная.

Ранее мы писали, какое животное по Восточному гороскопу станет символом 2023 года и что ждет всех нас.

Кроме того, читайте, кому из знаков Зодиака написано на роду быть миллионерами.

Читайте РБК-Украина в Google News
астролог Гороскоп