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Під Тернополем жінка на городі знайшла древнє поховання, якому більше 2,5 тисяч років (фото)

Знахідку відносять до могилянської групи скіфського часу - VІІ-VІ до ст. н.е (фото: facebook.com/T.centr.pamiatok)
Автор: Василина Копитко

На Тернопільщині українські археологи знайшли унікальне поховання скіфської доби.

Про це у Facebook повідомив Тернопільський обласний центр охорони пам’яток культурної спадщини.

Що відомо про розкопки

Місцева жителька села Угорськ Шумської громади Тернопільської області у себе на городі знайшла древнє поховання та поінформувала археологів про знахідку.

Працівники Тернопільського обласного центру охорони та наукових досліджень пам’яток культурної спадщини 9 листопада провели там термінові розкопки.

Виявили, що поховання належить до скіфської доби.

"Було виявлено, що останки похованої особи розміщувалися в умовній кам’яній "скрині", швидше за все, у випростаному положенні. Знахідку відносять до могилянської групи скіфського часу - VІІ-VІ ст. до н. е.", - йдеться у повідомленні.

Виявлені останки направили на подальше дослідження.

Розкопки поховання часів скіфської доби (фото: facebook.com/T.centr.pamiatok)

Нещодавно ми писали, що біля стін Софійського собору знайшли залишки загадкової будівлі.

Також розповідали про те, що археологи знайшли артефакт із повчальним посланням, якому майже 4 тисячі років.

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