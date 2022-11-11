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Археологи знайшли артефакт із повчальним посланням, якому майже 4 тисячі років (фото)

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П'ятниця 11 листопада 2022 21:00
Археологи знайшли артефакт із повчальним посланням, якому майже 4 тисячі років (фото) Вік гребінця становить близько 3 700 років (Колаж РБК-Україна)
Автор: Василина Копитко

Стародавній гребінець, віком приблизно 3700 років знайшли археологи в Ізраїлі. Артефакт містить, ймовірно, найдавніше з відомих повних речень, написаних ханаанським алфавітом.

Про це повідомляє археолог Ticia Verveer у Twitter.

Напис на гребінці закликає людей розчісувати волосся і бороди, щоб позбутися вошей. Речення складається з 17 букв: "Нехай цей бивень викоренить вошей з волосся і бороди".

Фахівці стверджують, що відкриття проливає нове світло на деякі з ранніх випадків використання ханаанського алфавіту. Його винайшли близько 1800 р. до н. е. Саме він став основою всіх послідовних алфавітних систем - іврит, арабська, грецька, латинська мови та кирилиця.

Тема повчального послання вказує на те, що тогочасні люди мали проблеми з вошами у повсякденному житті. Археологи заявляють, що вони навіть знайшли мікроскопічні докази наявності паразитів на гребені.

Археологи знайшли артефакт із повчальним посланням, якому майже 4 тисячі років (фото)

Напис на гребінці виконаний ханаанським алфавітом (Фото: twitter.com/ticiaverveer)

Гребінь знайшли ще 2016 року у Тель-Лахісі.

Проте лише торік професор ізраїльського Єврейського університету помітив крихітний напис. Деталі знахідки оприлюднили в листопаді 2022 року в статті в Jerusalem Journal of Archaeology.

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Нагадуємо, раніше ми розповідали про те, що в Україні вперше переклали священну книгу, якої боялися "совєти".

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