Археологи знайшли артефакт із повчальним посланням, якому майже 4 тисячі років (фото)

Стародавній гребінець, віком приблизно 3700 років знайшли археологи в Ізраїлі. Артефакт містить, ймовірно, найдавніше з відомих повних речень, написаних ханаанським алфавітом.

Про це повідомляє археолог Ticia Verveer у Twitter .

Напис на гребінці закликає людей розчісувати волосся і бороди, щоб позбутися вошей. Речення складається з 17 букв: "Нехай цей бивень викоренить вошей з волосся і бороди".

Фахівці стверджують, що відкриття проливає нове світло на деякі з ранніх випадків використання ханаанського алфавіту. Його винайшли близько 1800 р. до н. е. Саме він став основою всіх послідовних алфавітних систем - іврит, арабська, грецька, латинська мови та кирилиця.

Тема повчального послання вказує на те, що тогочасні люди мали проблеми з вошами у повсякденному житті. Археологи заявляють, що вони навіть знайшли мікроскопічні докази наявності паразитів на гребені.

Напис на гребінці виконаний ханаанським алфавітом (Фото: twitter.com/ticiaverveer)

Гребінь знайшли ще 2016 року у Тель-Лахісі.

Проте лише торік професор ізраїльського Єврейського університету помітив крихітний напис. Деталі знахідки оприлюднили в листопаді 2022 року в статті в Jerusalem Journal of Archaeology.