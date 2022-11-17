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Под Тернополем женщина на огороде нашла древнее захоронение, которому больше 2,5 тысяч лет (фото)

Находку относят к могилянской группе скифского времени - VII-VI ст. до н. э. (фото: facebook.com/T.centr.pamiatok)
Автор: Василина Копытко

В Тернопольской области украинские археологи нашли уникальное захоронение скифской эпохи.

Об этом в Facebook сообщил Тернопольский областной центр охраны памятников культурного наследия.

Что известно о раскопках

Местная жительница села Венгерск Шумской общины Тернопольской области у себя на огороде нашла древнее захоронение и проинформировала археологов о находке.

Работники Тернопольского областного центра охраны и научных исследований памятников культурного наследия 9 ноября провели срочные раскопки.

Обнаружили, что погребение относится к скифским временам.

"Было обнаружено, что останки погребенного лица размещались в условном каменном "сундуке", скорее всего, в выпрямленном положении. Находку относят к могилянской группе скифского времени - VII-VI ст. до н. э.", - говорится в сообщении.

Выявленные останки были направлены на дальнейшее исследование.

Раскопки захоронения времен скифских времен (фото: facebook.com/T.centr.pamiatok)

Недавно мы писали, что у стен Софийского собора обнаружили остатки загадочного здания.

Также рассказывали о том, что археологи нашли артефакт с обучающим посланием, которому почти 4 тысячи лет.

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