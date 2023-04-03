Під Тернополем випадково виявили стародавнє поселення трипільської культури (фото)

За словами директора музею, стародавнє поселення виявили у лісовому урочищі "Попівський сад" поблизу Гусятина. На ораному полі він виявив фрагменти посуду та житла.

"Я йшов збирати інформацію про джерело в цьому місці й на території розораного поля помітив фрагменти посуду та житла. За попередньою версією, це трипільське поселення. На фрагментах посуду виявлено розпис, властивий цій культурі. Залишки житла, а саме, шматки глини, якими обмазували дерев'яні бруси в ті часи теж свідчать, що це може належати до трипільської культури", - розповів Тарас Василик.

Фрагменти Трипільської культури знайдено на Тернопільщині (фото: Тарас Василик)

Він додав, що у реєстрі пам'яток археології цього стародавнього поселення немає. І найближчим часом фрагментами займуться фахівці.

"Плануємо запросити фахівців, які вивчають трипільську культуру, щоб вони продовжили дослідження та визначили, до якого часу трипільської культури належать ці фрагменти", - зазначив директор музею.

Після результатів дослідження подаватимуть заявку на внесення стародавнього поселення до реєстру. Нині у цьому реєстрі вже перебуває близько тисячі поселень трипільської культури.

Фрагменти Трипільської культури знайдено на Тернопільщині (фото: Тарас Василик)

Трипільська культура - це археологічна культура енеоліту та раннього бронзового віку на території Молдови, України та частини Румунії. Згідно з картами, на території України вже було знайдено стародавні поселення трипільської культури у Чернівецькій та Вінницькій областях.

Карта поширення трипільської культури