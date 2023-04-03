Под Тернополем случайно обнаружили древнее поселение трипольской культуры (фото)

По словам директора музея, древнее поселение обнаружили в лесном урочище "Поповский сад" вблизи Гусятина. На вспаханном поле он обнаружил фрагменты посуды и жилья.

"Я шел собирать информацию об источнике в этом месте и на территории распаханного поля заметил фрагменты посуды и жилья. По предварительной версии, это трипольское поселение. На фрагментах посуды обнаружена роспись, присущая этой культуре. Остатки жилья, а именно, куски глины, которыми обмазывали деревянные брусья в те времена, тоже свидетельствуют, что это может принадлежать к трипольской культуре", - рассказал Тарас Василик.

Фрагменты Трипольской культуры найдены в Тернопольской области (фото: Тарас Василик)

Он добавил, что в реестре памятников археологии этого древнего поселения нет. И в ближайшее время фрагментами займутся специалисты.

"Планируем пригласить специалистов, изучающих трипольскую культуру, чтобы они продолжили исследование и определили, к какому времени трипольской культуры принадлежат эти фрагменты", - отметил директор музея.

После результатов исследования будут подавать заявку на внесение древнего поселения в реестр. Сейчас в этом реестре уже находится около тысячи поселений трипольской культуры.

Фрагменты Трипольской культуры найдены в Тернопольской области (фото: Тарас Василик)

Трипольская культура - это археологическая культура энеолита и раннего бронзового века на территории Молдавии, Украины и части Румынии. Согласно картам, на территории Украины уже были найдены древние поселения трипольской культуры в Черновицкой и Винницкой областях.

Карта распространения трипольской культуры