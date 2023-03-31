У печері під Тернополем знайшли трипільські ритуальні артефакти. Їм 5000 років (відео)

Археологи розкопали нові артефакти у гіпсовій печері Вертеба, що у Тернопільській області. Знахідки, ймовірно, належать до трипільської культури і їхній вік становить 5 тис. років.

Що саме знайшли у печері

У печері вчені виявили велику амфору, 5 випалених з глини жіночих фігурок та ікла дорослого кабана. А також фрагменти мальованого керамічного посуду, знаряддя праці з кременю та роги оленя.

"В одному місці виявили велику амфору або так званий зерновик. У ньому зберігали запаси їжі та води. В іншому місці, під скелею, колись вже проводили дослідження. Здавалося б, культурний шар порушений. Та була ще невеличка ніша, в яку може вміститися тільки рука. Ми розчистили це місце й побачили, що там були щільно складені теракотові фігурки. Вони зроблені з випаленої глини. Фігурки жіночі, їх було п'ять штук", - розповідає вчений.

Теракотові фігурки знайшли у ніші в печері (скриншот із відео)

Михайло Сохацький уточнює, що на фігурках були ікла кабана. Він припускає, що це міг бути ритуальний обряд давніх землеробів трипільської культури, які спеціально заховали фігурки у віддаленій ділянці печери.

Також вчений наголосив, що теракотові фігурки добре збережені. Зараз знахідки консервують, а згодом їх досліджуватимуть детальніше.

Таємниці трипільської печери

"Трипільці почали селитися на берегах Збруча і Серету вже понад 5 тис. років тому. Тут вони споруджували глинобитні житла, виготовляли керамічний посуд. Місця для поселення вибирали з родючими ґрунтами для землеробства та пасовищами для розведення худоби", - йдеться у повідомленні музею у Facebook.

Науковці зазначають, що вперше, близько 3600 р. до н.е. трипільці розвідали і заселили привхідну частину величезного лабіринту печери Вертеба. Його використовували майже 800 років.

Лабіринт складний, петлеподібний і надто заплутаний. Загальна протяжність дослідженої частини становить понад 9 км.

"Звідси походить одна з найбільших колекцій якісної розписної кераміки теракотових скульптур. На даний час - це ключова пам’ятка для вивчення антропологічного та генетичного складу населення трипільської культури", - заявляють у музеї.

У печері Вертеба дослідження працівники музею проводять щороку з 1995 року під керівництвом Сохацького.

Михайло Сохацький під час археологічних розкопок (фото: Фото: М. Сохацький)