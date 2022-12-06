UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Під Одесою збудують гігантський експоцентр. Вже є перші фото проєкту

Який вигляд матиме новий експоцентр під Одесою (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

Британська компанія розробила й подарувала Україні концепцію забудови виставкового комплексу для Експо 2030. Павільйони Всесвітньої виставки можуть звести біля Хаджибейського лиману.

Проєкт забудови оприлюднили британські архітектори.

Що відомо про проєкт

У вересні Одеса подала заявку на проведення Всесвітньої виставки, що проходитиме з квітня по жовтень 2030 року за темою "Відродження. Технології. Майбутнє".

Заявки також відправили південнокорейський Пусан, італійський Рим і столиця Саудівської Аравії Ер-Ріяд. Результати, хто стане містом-господарем Експо, оприлюднять у листопаді 2023 року.

Якщо це право нададуть Одесі, то виставка допоможе залучити до 30 мільйонів туристів та мільярдні інвестиції, заявляють у міськраді.

Проте вже зараз британські архітектори компанії Zaha Hadid Architects розробили й подарували Україні концепцію забудови 250 гектарів поблизу Хаджибейського лиману. Вартість проєкту - 1,3 мільйона євро.

Який вигляд матиме новий виставковий центр (фото: zaha-hadid.com)

Він передбачає чотири головних павільйони. Національні павільйони кожна країна розміщатиме у модулях.

Різні локації виставки та громадські простори сполучатиме бульвар. Поблизу нього облаштують екопарк з виходом до лиману.

Виставковий центр для Експо-2030 планують оснастити сонячними дахами і вітряками. Електрика звідти також надходитиме до найближчих населених пунктів.

Який вигляд матиме новий виставковий центр (фото: zaha-hadid.com)

Нещодавно ми ділились візуалізацією проєкту нового скверу, що планують облаштувати під Києвом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса