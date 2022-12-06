Під Одесою збудують гігантський експоцентр. Вже є перші фото проєкту

Британська компанія розробила й подарувала Україні концепцію забудови виставкового комплексу для Експо 2030. Павільйони Всесвітньої виставки можуть звести біля Хаджибейського лиману.
Проєкт забудови оприлюднили британські архітектори.
У вересні Одеса подала заявку на проведення Всесвітньої виставки, що проходитиме з квітня по жовтень 2030 року за темою "Відродження. Технології. Майбутнє".
Заявки також відправили південнокорейський Пусан, італійський Рим і столиця Саудівської Аравії Ер-Ріяд. Результати, хто стане містом-господарем Експо, оприлюднять у листопаді 2023 року.
Якщо це право нададуть Одесі, то виставка допоможе залучити до 30 мільйонів туристів та мільярдні інвестиції, заявляють у міськраді.
Проте вже зараз британські архітектори компанії Zaha Hadid Architects розробили й подарували Україні концепцію забудови 250 гектарів поблизу Хаджибейського лиману. Вартість проєкту - 1,3 мільйона євро.
Він передбачає чотири головних павільйони. Національні павільйони кожна країна розміщатиме у модулях.
Різні локації виставки та громадські простори сполучатиме бульвар. Поблизу нього облаштують екопарк з виходом до лиману.
Виставковий центр для Експо-2030 планують оснастити сонячними дахами і вітряками. Електрика звідти також надходитиме до найближчих населених пунктів.
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