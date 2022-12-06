Под Одессой построят гигантский экспоцентр. Уже есть первые фото проекта

Что известно о проекте

В сентябре Одесса подала заявку на проведение Всемирной выставки, которая будет проходить с апреля по октябрь 2030 года по теме "Возрождение. Технологии. Будущее".

Заявки также отправили южнокорейский Пусан, итальянский Рим и столица Саудовской Аравии Эр-Рияд. Результаты, кто станет городом-хозяином Экспо, будут обнародованы в ноябре 2023 года.

Если это право будет предоставлено Одессе, то выставка поможет привлечь до 30 миллионов туристов и миллиардные инвестиции, заявляют в горсовете.

Однако уже сейчас британские архитекторы компании Zaha Hadid Architects разработали и подарили Украине концепцию застройки 250 гектаров вблизи Хаджибейского лимана. Стоимость проекта - 1,3 миллиона евро.

Как будет выглядеть новый выставочный центр (фото: zaha-hadid.com)

Он предусматривает четыре главных павильона. Национальные павильоны каждая страна будет размещать в модулях.

Различные локации выставки и общественные просторы будут соединены бульваром. Вблизи него обустроят экопарк с выходом в лиман.

Выставочный центр для Экспо-2030 планируется оснастить солнечными крышами и ветряными мельницами. Электричество оттуда также будет поступать в ближайшие населенные пункты.

Как будет выглядеть новый выставочный центр (фото: zaha-hadid.com)