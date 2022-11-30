Під Києвом облаштують новий сквер, який зачарує всіх: перші фото
Під Києвом планують облаштувати новий сквер. Сучасну зелену зону для відпочинку та дозвілля відкриють у селищі Водогін Оболонського району.
Візуалізацією проєкту поділився депутат Київради Богдан Чорній.
Що відомо про новий сквер
Жителям селища Водогін на днях презентували візуалізацію нового скверу. Його втілюватиме КО "Київзеленбуд".
"Ландшафтні спеціалісти розробили візуалізацію з урахуванням побажань місцевих мешканців, в якій передбачені широкі алеї та клумби з декоративними квітами, інтерактивні фонтани, дитяча ігрова зона, а також зручні вуличні лави для прогулянок та відпочинку. Попереду ще багато роботи, але ми рішуче налаштовані довести розпочату справу до кінця", - заявив чиновник.
Поки проєкт на етапі розробки документації та узгодження. Будівництво скверу готові розпочати у наступні роки за умови наявності цільових коштів.
Проєкт нового скверу (фото: facebook.com/B.Chornii)
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