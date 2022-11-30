ua ru
Ср, 30 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Під Києвом облаштують новий сквер, який зачарує всіх: перші фото

Новость на русском →
Київ, Середа 30 листопада 2022 13:00
Під Києвом облаштують новий сквер, який зачарує всіх: перші фото Який вигляд матиме новий сквер під Києвом (ілюстрація: Богдан Чорній)
Автор: Василина Копитко

Під Києвом планують облаштувати новий сквер. Сучасну зелену зону для відпочинку та дозвілля відкриють у селищі Водогін Оболонського району.

Візуалізацією проєкту поділився депутат Київради Богдан Чорній.

Що відомо про новий сквер

Жителям селища Водогін на днях презентували візуалізацію нового скверу. Його втілюватиме КО "Київзеленбуд".

"Ландшафтні спеціалісти розробили візуалізацію з урахуванням побажань місцевих мешканців, в якій передбачені широкі алеї та клумби з декоративними квітами, інтерактивні фонтани, дитяча ігрова зона, а також зручні вуличні лави для прогулянок та відпочинку. Попереду ще багато роботи, але ми рішуче налаштовані довести розпочату справу до кінця", - заявив чиновник.

Поки проєкт на етапі розробки документації та узгодження. Будівництво скверу готові розпочати у наступні роки за умови наявності цільових коштів.

Під Києвом облаштують новий сквер, який зачарує всіх: перші фотоПід Києвом облаштують новий сквер, який зачарує всіх: перші фотоПід Києвом облаштують новий сквер, який зачарує всіх: перші фотоПід Києвом облаштують новий сквер, який зачарує всіх: перші фотоПід Києвом облаштують новий сквер, який зачарує всіх: перші фотоПід Києвом облаштують новий сквер, який зачарує всіх: перші фотоПід Києвом облаштують новий сквер, який зачарує всіх: перші фотоПід Києвом облаштують новий сквер, який зачарує всіх: перші фотоПід Києвом облаштують новий сквер, який зачарує всіх: перші фотоПід Києвом облаштують новий сквер, який зачарує всіх: перші фотоПід Києвом облаштують новий сквер, який зачарує всіх: перші фотоПід Києвом облаштують новий сквер, який зачарує всіх: перші фотоПід Києвом облаштують новий сквер, який зачарує всіх: перші фотоПроєкт нового скверу (фото: facebook.com/B.Chornii)

Нещодавно ми розповідали про те, який вигляд матиме новорічна ялинка у центрі Києва.

Раніше ми ділились фото унікальної церкви під Києвом, яку "совіти" перетворили на культ космосу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ