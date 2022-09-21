Під Одесою п'яний чоловік вліз у дитячу сварку і травмував хлопчика: як його покарали

Під Одесою п'яний чоловік втрутився у конфлікт між дітьми, і брутально шпурнув одного з хлопчиків на землю, травмувавши дитину. Відносно горе-"миротворця" було розпочато кримінальне провадження, після чого його судили.

Про це йдеться на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень.

У матеріалах справи йдеться, що у селищі міського типу Саврань нетверезий місцевий житель із третьою групою інвалідності у червні вліз у сварку між малолітніми дітьми, завдавши хлопчику травм.

Нетверезий чоловік схопив дитину за праву руку та праву ногу, підняв на рівні своєї грудної клітини, після чого кинув хлопчика на траву на узбіччя дороги.

В результаті у потерпілої дитини було виявлено тілесні ушкодження у вигляді закритого косого перелому обох кісток лівого передпліччя.

Чоловіка звинуватили у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.122 КК України, а саме: у завданні навмисної середньої тяжкості тілесного ушкодження.

Запобіжний захід фігуранту справи не обирали.

Під час досудового провадження між обвинуваченим та матір'ю постраждалого хлопчика у серпні було укладено угоду про примирення. Чоловік визнав свою провину, "щиро розкаявся у вчиненому" і приніс вибачення.

"Законний представник потерпілого договір про примирення підтримав, підтвердивши про добровільність його укладання, та заявив про відсутність матеріальних та моральних претензій до обвинуваченого", - йдеться у матеріалі.

З огляду на це суддя 12 вересня дав фігуранту лише 1 рік умовного терміну.