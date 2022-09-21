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Под Одессой пьяный мужчина влез в детскую ссору и травмировал мальчика: как его наказали

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Одесская область, Среда 21 сентября 2022 21:49
Под Одессой пьяный мужчина влез в детскую ссору и травмировал мальчика: как его наказали Коллаж РБК-Украина: в Одесской области судили мужчину, который травмировал мальчика
Автор: Владимир Костырин

Под Одессой пьяный мужчина вмешался в конфликт между детьми, и брутально швырнул одного из мальчиков на землю, травмировав ребенка. В отношение горе-"миротворца" было начато уголовное производство, после чего его судили.

Об этом говорится на сайте Единого государственного реестра судебных решений.

В материалах дела говорится, что в поселке городского типа Саврань нетрезвый местный житель с третьей группой инвалидности в июне влез в ссору между малолетними детьми, причинив мальчику травмы.

Нетрезвый мужчина схватил ребенка за правую руку и правую ногу, поднял на уровне своей грудной клетки, после чего бросил мальчика на траву на обочину дороги.

В результате у потерпевшего ребенка были обнаружены телесные повреждения в виде закрытого косого перелома обеих костей левого предплечья.

Мужчину обвинили в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.122 УК Украины, а именно: в нанесении умышленного средней тяжести телесного повреждения.

Меру пресечения фигуранту дела не избирали.

Во время досудебного производства между обвиняемым и матерью пострадавшего мальчика в августе было заключено соглашение о примирении. Мужчина признал свою вину, "искренне раскаялся в совершенном" и принес извинения.

"Законный представитель потерпевшего договор о примирении поддержал, подтвердив о добровольности его заключения, и заявил об отсутствии материальных и моральных претензий к обвиняемому", - говорится в материале.

Учитывая это, судья 12 сентября дал фигуранту только 1 год условного срока.

Ранее сообщалось, что в январе в Одессе учительница избила ребенка на уроке.

Напомним также, перед этим мы писали, при каких симптомах при травме головы нужно срочно вести ребенка к врачу.

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Одесса Суд избиение ребенка
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