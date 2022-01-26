"Методы советского воспитания": в Одессе учительница избила ребенка на уроке (видео)
В одной из школ Одессы на уроке произошел инцидент. Учительница с криками избила линейкой школьника.
Видео появилось на Facebook Вартові Еспрессо.
Но изначально ролик показали в одном из пабликов города "Одеса-Инфо". Отмечается, что видео сняли одноклассники пострадавшего мальчика.
Детали ЧП
Авторы публикации утверждают, что неприятный инцидент произошел в школе №92 по улице Бочарова.
На кадрах ясно видно, как на уроке педагог приближается к школьнику, хватает линейку с парты и начинает бить его.
Школьник закрывается рукой ударов. Тут слышен голос девочки, которая просит учительницу не бить одноклассника.
"Почему некоторые преподаватели могут разрешить какой-либо конфликт и вообще не хочется мешать им проводить урок, а другие нет? Одним словом – педагог. Методы советского воспитания. Родители не воспитывают детей – вот и результат", - сказано в сообщении на странице.
Как мы ранее писали, на Закарпатье учительница на уроке унижала и била мальчика.