ru ua
Ср, 26 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Методы советского воспитания": в Одессе учительница избила ребенка на уроке (видео)

Новина українською →
Одесса, Среда 26 января 2022 10:31
"Методы советского воспитания": в Одессе учительница избила ребенка на уроке (видео) В Одессе педагог избила ребенка (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В одной из школ Одессы на уроке произошел инцидент. Учительница с криками избила линейкой школьника.

Видео появилось на Facebook Вартові Еспрессо.

Но изначально ролик показали в одном из пабликов города "Одеса-Инфо". Отмечается, что видео сняли одноклассники пострадавшего мальчика.

Детали ЧП

Авторы публикации утверждают, что неприятный инцидент произошел в школе №92 по улице Бочарова.

На кадрах ясно видно, как на уроке педагог приближается к школьнику, хватает линейку с парты и начинает бить его.

Школьник закрывается рукой ударов. Тут слышен голос девочки, которая просит учительницу не бить одноклассника.

"Почему некоторые преподаватели могут разрешить какой-либо конфликт и вообще не хочется мешать им проводить урок, а другие нет? Одним словом – педагог. Методы советского воспитания. Родители не воспитывают детей – вот и результат", - сказано в сообщении на странице.

Как мы ранее писали, на Закарпатье учительница на уроке унижала и била мальчика.

Читайте РБК-Украина в Google News
учительница
LITE
Неделя высокой моды в Париже: как прошли показы Schiaparelli, Dior и других домов
Неделя высокой моды в Париже: как прошли показы Schiaparelli, Dior и других домов