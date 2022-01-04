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Немедленно ведите ребенка к врачу, если хотя бы один из этих симптомов возник после травмы головы

Новина українською →
Вторник 04 января 2022 17:27
Немедленно ведите ребенка к врачу, если хотя бы один из этих симптомов возник после травмы головы Травма головы у ребенка (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Бывают случаи, когда ребенок может серьезно удариться головой. Однако, родители могут не придать этому большого значения.

Об этом рассказал детский ортопед Виктор Кирейко в Facebook-сообществе "Доказові батьки".

В частности, существует понятие "красных флажков", то есть таких проявлений болезни, почувствовав которые нужно немедленно идти к врачу, ведь все может быть очень серьезно.

Поэтому, симптомы могут появиться у ребенка сразу после травмы головы или в течение 1-2 суток после нее:

  • Потеря сознания;
  • Ребенок не может узнать знакомых людей или место, где он находится;
  • Любое неадекватное поведение (например, немотивированное возбуждение);
  • Ребенок постоянно сонный или его трудно разбудить;
  • Головная боль, которая усиливается или не проходит в течение нескольких часов;
  • Зрачки выражено разного размера при одинаковом освещении;
  • Слабость и онемение;
  • Нарушение координации движений (неустойчивость во время ходьбы, невозможность нормально пользоваться обычными предметами, а именно ложкой, кружкой, ручкой и т.п.);
  • Нарушение речи;
  • Тошнота или рвота;
  • Судороги;
  • Потеря аппетита.

Важно при любом симптоме сразу обращаться к врачу.

Раньше мы называли самое опасное место в доме, где чаще всего можно травмироваться.

Также мы писали, под Львовом молодой отец дал ремня сыну и попал под суд.

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