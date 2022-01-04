Немедленно ведите ребенка к врачу, если хотя бы один из этих симптомов возник после травмы головы
Травма головы у ребенка (freepik)
Бывают случаи, когда ребенок может серьезно удариться головой. Однако, родители могут не придать этому большого значения.
Об этом рассказал детский ортопед Виктор Кирейко в Facebook-сообществе "Доказові батьки".
В частности, существует понятие "красных флажков", то есть таких проявлений болезни, почувствовав которые нужно немедленно идти к врачу, ведь все может быть очень серьезно.
Поэтому, симптомы могут появиться у ребенка сразу после травмы головы или в течение 1-2 суток после нее:
- Потеря сознания;
- Ребенок не может узнать знакомых людей или место, где он находится;
- Любое неадекватное поведение (например, немотивированное возбуждение);
- Ребенок постоянно сонный или его трудно разбудить;
- Головная боль, которая усиливается или не проходит в течение нескольких часов;
- Зрачки выражено разного размера при одинаковом освещении;
- Слабость и онемение;
- Нарушение координации движений (неустойчивость во время ходьбы, невозможность нормально пользоваться обычными предметами, а именно ложкой, кружкой, ручкой и т.п.);
- Нарушение речи;
- Тошнота или рвота;
- Судороги;
- Потеря аппетита.
Важно при любом симптоме сразу обращаться к врачу.
Раньше мы называли самое опасное место в доме, где чаще всего можно травмироваться.
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