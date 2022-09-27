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Під Одесою діти знайшли банку з порохом та вирішили погратися. Стався вибух

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Одеська область, Вівторок 27 вересня 2022 21:46
Під Одесою діти знайшли банку з порохом та вирішили погратися. Стався вибух Фото: автомобіль "швидкої допомоги" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Під Одесою у Білгород-Дністровському районі троє дітей знайшли банку з порохом та вирішили погратися з небезпечним предметом. В результаті стався вибух, і постраждалих хлопчиків було госпіталізовано з опіками різного ступеня.

Про це 27 вересня передали у Головному управлінні ДСНС в Одеській області на сторінці у Facebook.

НП сталася сьогодні вдень. Підлітків після інциденту, який ледь не закінчився трагедією, було терміново доставлено до хірургічного відділення місцевого медичного закладу.

В одного з дітей (2007 року народження) лікарі діагностували опіки І-ІІ-ІІІ ступеня (21-24% тіла) верхніх та нижніх кінцівок та обличчя.

Ще двоє хлопчиків (2010 та 2007 року народження) отримали опіки І-ІІ ступеня (3-4%) верхніх кінцівок та обличчя.

"Немає слів... стільки розказувати та показувати про сучасні небезпеки, а самовідданих "сміливців" не меншає... невже життя настільки втратило цінність", - обурюються рятувальники.

У ДСНС вкотре закликали дорослих, підлітків та дітей бути обережними та у жодному разі не намагатися торкнутися або навіть оглянути вибухонебезпечні предмети.

З постраждалими хлопцями рятувальники провели виховну "розмову".

"Сподіваємось, такий урок вони, як і всі ті, до кого дійте ця новина - запам'ятають на все життя!" - наголошується в публікації.

Під Одесою діти знайшли банку з порохом та вирішили погратися. Стався вибух

Під Одесою троє дітей одержали опіки через вибух банки з порохом, яку знайшли (фото: facebook.com/DSNSODE)

Як повідомлялося раніше, днями у Харківській області два грибники підірвалися на мінах.

Нагадаємо, перед цим ми писали, що таке залпові дистанційні системи, де можна виявити міни і куди потрібно звертатися.

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Одеса ДСНС діти Вибух