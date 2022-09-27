Под Одессой дети нашли банку с порохом и решили поиграть. Произошел взрыв
Под Одессой в Белгород-Днестровском районе трое детей нашли банку с порохом и решили поиграть с опасным предметом. В результате произошел взрыв, и пострадавшие мальчики были госпитализированы с ожогами разной степени.
Об этом 27 сентября передали в Главном управлении ГСЧС в Одесской области на странице в Facebook.
ЧП произошло сегодня днем. Подростки после инцидента, который едва не закончился трагедией, были срочно доставлены в хирургическое отделение местного медицинского учреждения.
У одного из детей (2007 года рождения) врачи диагностировали ожоги I-II-III степени (21-24% тела) верхних и нижних конечностей и лица.
Еще двое мальчиков (2010 и 2007 года рождения) получили ожоги I-II степени (3-4%) верхних конечностей и лица.
"Нет слов...столько рассказывать и показывать о современных опасностях, а самоотверженных "смельчаков" не уменьшается... неужели жизнь настолько потеряла ценность", - возмущаются спасатели.
В ГСЧС в очередной раз призвали взрослых, подростков и детей быть острожными и ни в коем случае не пытаться прикоснуться или даже осмотреть взрывоопасные предметы.
С пострадавшими ребятами спасатели провели воспитательную "беседу".
"Надеемся, такой урок они, как и все те, до кого дойдет эта новость – запомнят на всю жизнь!" - подчеркивается в публикации.
Под Одессой трое детей получили ожоги из-за взрыва банки с порохом, которую нашли (фото: facebook.com/DSNSODE)
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