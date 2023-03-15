Під Львовом збудують новий бізнес-хаб. Дивіться, яким він буде (фото)

Яким буде PROSTIR

Відомо, що це буде сладський комплекс, який “повністю відповідає вимогам ринку”. Він спроєктований за напрямком Build to Suit.

Він буде сучасним й відкритим (наприклад, не буде парканів), поєднуватиме наявність складських, виробничих, торгових та офісних приміщень.

За словами авторів проєкту, вони “втілили в форму ідею наповненого життям простору, який спонукає до розвитку, реалізації ідей”.

Ще однією особливістю бізнес-хабу є архітектурне рішення, що поєднує в собі скандинавський мінімалізм, класичний червоний колір фалун та сучасні геометричні архітектурні форми.

Перші рендери проєкту (alterragroup.com.ua)

Навіщо його будують і скільки коштуватиме місце?

За словами засновника девелоперської компанії, яка займається реалізацією проєкту, Дмитра Ковальчука, зараз у Львові та області є багато запитів від малого бізнесу на приміщення площею від 200 квадратних метрів.

"Торгівля, виробництво, склади та офіси - поєднання цих функцій в одному просторі буде продуктивним рішенням для малого бізнесу. Це перш за все дозволить підвищити ефективність комунікації", - коментує він.

Підприємці уже можуть придбати або орендувати площі від 200 до 800 квадратних метрів. Всього бізнес-хаб має площу близько 11 тисяч "квадратів".

Відомо, що вартість мінімального лоту у комплексі складатиме орієнтовно 140 тисяч доларів.

Склад у розрізі (рисунок: alterragroup.com.ua)

Додамо, що Зимна Вода - найбільше село у Львівській області та одне з найбільших сіл України. Через цей населений пункт проходить залізнична лінія Львів-Мостиська, а також автомагістраль Львів-Мостиська-Перемишль.