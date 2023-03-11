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На сонячних батареях і з медіа-студією: показали проєкт відбудови гімназії у Харкові

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Харків, Субота 11 березня 2023 16:36
На сонячних батареях і з медіа-студією: показали проєкт відбудови гімназії у Харкові Як виглядатиме відбулована гімназія (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

Архітектори створили новітній проєкт відновлення гімназії №47 у Харкові. Споруда була частково зруйнована внаслідок російського ракетного удару торік.

Візуалізацією поділились автори проєкту IK-architects.

Як виглядатиме відбудована школа

Згідно з проєктом, структура і фасад навчального закладу зміняться. На першому поверсі частину споруди засклять. Дворики розмежують від внутрішнього простору склом.

Для вчителів адміністративний блок облаштують у вигляді опен-спейсу з окремими боксами для проведення онлайн занять.

У спортивному блоці буде баскетбольний майданчик та футбольне поле з трибунами для вболівальників на відкритому просторі. Також облаштують тренажерну залу.

Їдальню обладнають шведською лінією та кафетерієм.

На сонячних батареях і з медіа-студією: показали проєкт відбудови гімназії у ХарковіОсь так виглядатиме оновлена гімназія (фото: IK-architects)

У гімназії також обладнають актову залу, бомбосховище, шкільний театр, гімнастичну та медіа-студії, майстерні для занять музикою, мистецтвом і працею, лабораторії для інформатики, хімії, біології, книгосховище та бібліотеку.

Архітектори пропонують дозволити містянам користуватися спортивними зонами, орендувати амфітеатр, лекторії та музичні класи для презентацій, лекцій, воркшопів, репетицій у не навчальний час.

На сонячних батареях і з медіа-студією: показали проєкт відбудови гімназії у ХарковіОсь так виглядатиме оновлена гімназія (фото: IK-architects)

Таке спільне використання дозволить школі заробити гроші та скоротити витрати на обігрів приміщень.

За задумом авторів будівля працюватиме на теплових насосах, сонячних батареях, матиме систему вентиляції з вбудованими датчиками CO2, трирівневу систему очищення води і LED освітлення зі зміною температури світла протягом доби.

На сонячних батареях і з медіа-студією: показали проєкт відбудови гімназії у ХарковіНа сонячних батареях і з медіа-студією: показали проєкт відбудови гімназії у ХарковіНа сонячних батареях і з медіа-студією: показали проєкт відбудови гімназії у ХарковіОсь так виглядатиме оновлена гімназія (фото: IK-architects)

Переглядайте також фото проєкту відбудови школи, яку зруйнувала російська ракета.

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