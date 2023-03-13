У Києві обіцяють скоро добудувати унікальний міст-хвилю з "Азовсталі" (фото)

У Києві обіцяють вже восени 2023 добудувати унікальний міст-хвилю на Оболоні. Окрім незвичності проекту він цінний ще й тим, що конструкції мосту - це останнє, що встигли відлити на заводі "Азовсталь" і вивезти на безпечну територію з Маріуполя.

Як виглядатиме міст, що він з'єднуватиме - дізнайтеся нижче в матеріалі Styler.

Де будують міст-хвилю

Якщо прогулятися парком "Наталка", можна побачити й почути, що будівництво пішохідного мосту активізувалося.

Переправа незвичної форми вже восени (як обіцяють мостобудівники) з'єднає Оболонський острів та парк. Втілювати проект в життя розпочали ще у 2020 році, але через війну все зупинилось.

Конструкції з "Азовсталі"

"Заводи, які займаються конструкціями мосту працюють на повну потужність. Я опублікував тільки частину зробленого. Ферми (конструкції. - Ред.) мосту вже збираються на підприємствах в Дніпрі та Житомирі.

Адже металеві конструкції нашого мосту - це останнє, що встигли відлити на заводі "Азовсталь", та вивезти на безпечну територію з Маріуполя. Тому збудувати міст - для нас велика честь", - розповів автор проєкту Андрій Миргородський, пише ТСН.

Так виглядають конструкції мосту (фото: Андрій Миргородський)

Робота на будівельному майданчику мосту, де вже зведені його опори, незабаром активізується. Темпи будівництва будуть пришвидшенні, адже на об’єкт виділено фінансування. За словами Миргородського, кошти на будівництво мосту-хвилі мають обов’язково пройти через сесію Київради. Оскільки вони подаровані місту.

"Знайшлися меценати, які готові профінансувати будівництво мосту-хвилі. Частково - це українські бізнесмени, а більшу частину фінансування взяли на себе закордонні інвестори. І не приватні, а державні. Наприклад, мерія Парижу дала цілеспрямовані кошти на будівництво нашого мосту-хвилі. Зараз також закінчуються переговори зі східно-азіатською країною, яка виділяє на будівництво мосту серйозні кошти. Ми плануємо завершити будівництво переправи цієї осені", - запевняє автор проекту.

Міст обіцяють закінчити вже восени (фото: Андрій Миргородський)

У 2020 році заявлялось, що будівництво мосту-хвилі обійдеться в 150 мільйонів гривень, які виділять меценати.

Яким буде новий міст

Ширина моста чотири метри, довжина - 160 метрів. Він буде повністю пішохідним, велосипедисти зможуть переводити велосипеди та кататися лише тоді, коли на мосту не буде пішоходів.

Він складатиметься з п'яти хвиль, які вказують на наявність опори, під кожним нижнім опусканням хвилі. Але міст буде зроблений так, що під ним буде тільки три опори. Це основна його відмінність від інших мостів - його родзинка.

Новий міст буде підсвічуватись у нічний час, він спроектований з дотриманням норм для зручностей маломобільних груп населення. Тут облаштують відеоспостереження для безпеки та проведуть роботи для благоустрою острова з мінімальним втручанням у природний ландшафт.

Міст дозволить створити туристичний маршрут навколо затоки, що поєднує набережну, парк Наталка та новий пляж на острові.

Як облаштують парк на Оболонському острові

У парку на Оболонському острові буде три зони відпочинку, велодоріжки та спортмайданчики. Його поділять на три зони: активну, транзитну та тиху.

В активній зоні розмістять МАФи, фотозони, спортивну зону з місцем для тренажерів, мотузковий парк, скейт-парк, причал із човновими станціями та дитячі майданчики. Там також буде пляж та зони для перевдягання, майданчики для волейболу та місце для фестивалів вуличної їжі з амфітеатром та оглядовими майданчиками.

Візуалізація мосту і парку: Проектні системи

У транзитній зоні знайдуть місце бігові та велодоріжки, стежки для променаду. А в тихій - місця для риболовлі та барбекю.

У протилежній від парку Наталка стороні острова будують міст для автомобілів швидкої допомоги, пожежників та сміттєвозів. По ньому також перевозитимуть будівельні матеріали для робіт над парком, а потім убезпечать від машин і ним зможуть користуватися велосипедисти.