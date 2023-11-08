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Під Львовом чоловік у магазині вимагав, щоб його обслуговували російською мовою (відео)

Дрогобич, Середа 08 листопада 2023 10:23
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Під Львовом чоловік у магазині вимагав, щоб його обслуговували російською мовою (відео) Чоловік під Львовом вимагав у магазині обслуговування російською мовою (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У магазині косметики Дрогобича чоловікові не сподобалося, що його обслуговують українською.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Telegram-канал журналіста Костянтина Андріюка.

Деталі мовного скандалу у Дрогобичі

Інцидент стався в магазині мережі "ЄВА", чоловік на касі заявляв, що не розуміє державної мови і вимагав обслуговувати його російською. З ним була жінка, мабуть, його дружина, яка всіляко його підтримувала.

У магазині люди підтримали касира та заступилися за неї.

"Ви повинні розуміти українську мову - вона державна. Касир дотримується закону", - сказала одна з клієнток магазину.

Дивіться відео, як все відбувалося.

У коментарях до ролика українці відреагували на чоловіка – любителя російської мови.

  • Дрогобич - колиска української мови.
  • Потрібно вимагати від зросійщених вимагати, щоб вони розуміли, наприклад гагаузьку. Гагаузі теж воюють на фронті.
  • Ну не зобов'язані нормальні люди розмовляти собачою мовою.
  • Розповідали родичі, що після війни завозили на захід України створіння, які володіли мовою, для навчання місцевого населення цьому володінню. Щоправда, їх потім вішали на соснах, але то вже інша історія.

Нагадаємо, що у кафе у центрі Києва на другому році війни звучить російська музика.

До речі, зірка "Фортечної" потрапила у скандал через російську музику.

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