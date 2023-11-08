Под Львовом мужчина в магазине требовал, чтобы его обслуживали на русском языке (видео)
В магазине косметики Дрогобыча мужчине не понравилось, что его обслуживают на украинском языке.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал журналиста Константина Андриюка.
Детали языкового скандала в Дрогобыче
Инцидент произошел в магазине сети "ЕВА", мужчина на кассе заявлял, что не понимает государственного языка и требовал обслуживать его на русском. С ним была женщина, очевидно, его жена, которая всячески его поддерживала.
В магазине люди поддержали кассира и вступились за нее.
"Вы должны понимать украинский язык - он государственный. Кассир соблюдает закон", - сказала одна из клиенток магазина.
Смотрите на видео, как все происходило.
В комментариях к ролику украинцы отреагировали на мужчину - любителя русского языка.
- Дрогобич - колиска української мови.
- Треба вимагати від зросійщених вимагати щоб вони розуміли, наприклад гагаузьку. Гагаузи теж воюють на фронті.
- Ну не зобов'язані нормальні люди розмовляти собачою мовою.
- Розказували родичі, що після війни завозили на захід України створіння, які володіли язиком, для навчання місцевого населення цьому володінню. Правда їх потім вішали на соснах, але то вже інша історія.
Напомним, что в кафе в центре Киева на втором году войны звучит российская музыка.
Кстати, звезда "Крепостной" попала в скандал из-за российской музыки.