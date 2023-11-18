Під Києвом "виростуть" два гігантські ТРЦ: де, коли і як виглядатимуть

Вже найближчим часом у Київській області обіцяють збудувати й відкрити для відвідувачів два гігантських торгово-розважальних центри з безпечними укриттями, дитячими зонами й фудкортами.

При підготовці матеріалу було використано джерела: міський Бучанський інтернет-портал, Facebook-сторінка "Епіцентр К", Forbes Ukraine.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, де саме будуть розміщені ТРЦ, як вони називатимуться, чим відрізнятимуться від інших і як виглядатимуть.

Ініціатор будівництва

Про амбіційні плани - будівництво двох гігантських новітніх ТРЦ у межах Київської області - повідомила мережа будівельно-господарських гіпермаркетів України "Епіцентр К".

Подробиці щодо проекту розповіла під час 7-го конгресу Retail Expo 2023 керівниця департаменту розвитку ТРЦ компанії Катерина Весна.

За її словами, компанія щодня змінюється, щоб клієнти отримували найсучасніші рішення та позитивні емоції. З огляду на це було вирішено створити новий формат - торгово-розважальні центри "Епіцентр".

Клієнтам пропонують найкраще (фото: facebook.com/epicentrkua)

Де й коли з'являться нові ТРЦ

Поява об'єктів нового формату запланована на 2024 рік.

Йдеться про два ТРЦ:

заміський ТРЦ Green Gallery (робоча назва) на Одеському шосе, 8 неподалік Києва - у смт Чабани

(робоча назва) на Одеському шосе, 8 неподалік Києва - у смт Чабани ТРЦ Bucha Gallery у м. Буча - на місці зруйнованого окупантами "Епіцентру" (вул. Нове Шосе, 1)

Унікальність об'єктів

Сукупна площа двох ТРЦ з орендними галереями становитиме близько 193 000 кв.м.

Вони матимуть:

інноваційне технічне оснащення

сонячні панелі

зарядні хаби для електромобілів

сучасні укриття

"Для нас важлива кожна деталь, щоб забезпечити найкращий досвід для споживача", - наголосила представниця компанії.

ТРЦ будують не лише заради грошей, але й для людей (фото: facebook.com/epicentrkua)

ТРЦ Green Gallery

Першим із двох ТРЦ може стати об'єкт на Одеському шосе (раніше там працював гіпермаркет мережі "Нова Лінія"). Його планують відкрити вже навесні 2024 року.

Загальна площа ТРЦ має становити 62 000 кв.м (53 000 кв.м займатимуть торгові формати мережі "Епіцентр", тоді як 9 000 кв.м - віддадуть під аренду).

У межах ТРЦ працюватимуть, зокрема: продовольчий супермаркет Food Market, магазин Intersport, магазин електроніки та побутової техніки "ЦеТе", магазин товарів для дому та декору "Галереї Деко", дитячий магазин E.PIC тощо.

Планується також:

будівництво підземного паркінгу на 1 100 машиномісць

безпечне укриття для персоналу та відвідувачів

запуск дитячого розважального центру площею 3 100 кв.м

організація фудкорту за участі запрошених операторів кафе і ресторанів

Приблизно так може виглядати новий ТРЦ (фото: Forbes Ukraine)

ТРЦ Bucha Gallery

За словами пані Катерини, в Бучі "Епіцентр" також відкриє двері для орендарів. При цьому площа, призначена для оренди у ТРЦ, становитиме 66 000 кв.м. Торгова галерея становитиме 15 000 кв.м.

Планується також:

відкриття 10 ресторанів

інтеграція дитячого розважального центру

реалізація унікальних стилю й дизайну

будівництво масштабного паркінгу на 1 052 машиномісць

Загальна площа двоповерхового ТРЦ Bucha Gallery має скласти 97 000 кв.м, тоді як площа власне "Епіцентру" становитиме 51 500 кв.м.

Презентація проекту (фото: facebook.com/epicentrkua)