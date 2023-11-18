Под Киевом "вырастут" два гигантских ТРЦ: где, когда и как будут выглядеть

Уже в ближайшее время в Киевской области обещают построить и открыть для посетителей два гигантских торгово-развлекательных центра с безопасными укрытиями, детскими зонами и фудкортами.

При подготовке материала были использованы источники: городской Бучанский интернет-портал, Facebook-страница "Эпицентр К", Forbes Ukraine.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, где именно будут размещены ТРЦ, как они будут называться, чем будут отличаться от других и как будут выглядеть.

Инициатор строительства

Об амбициозных планах - строительстве двух гигантских новейших ТРЦ в пределах Киевской области - сообщила сеть строительно-хозяйственных гипермаркетов Украины "Эпицентр К".

Подробности о проекте рассказала во время 7-го конгресса Retail Expo 2023 руководитель департамента развития ТРЦ компании Екатерина Весна.

По ее словам, компания ежедневно меняется, чтобы клиенты получали самые современные решения и положительные эмоции. Учитывая это, было решено создать новый формат - торгово-развлекательные центры "Эпицентр".

Клиентам предлагают лучшее (фото: facebook.com/epicentrkua)

Где и когда появятся новые ТРЦ

Появление объектов нового формата намечено на 2024 год.

Речь идет о двух ТРЦ:

загородный ТРЦ Green Gallery (рабочее название) на Одесском шоссе, 8 неподалеку от Киева - в пгт Чабаны.

(рабочее название) на Одесском шоссе, 8 неподалеку от Киева - в пгт Чабаны. ТРЦ Bucha Gallery в г. Буча - на месте разрушенного оккупантами "Эпицентра" (ул. Новое Шоссе, 1)

Уникальность объектов

Совокупная площадь двух ТРЦ с арендными галереями составит около 193 000 кв.м.

В них будет:

инновационная техническая оснастка

солнечные панели

зарядные хабы для электромобилей

современные укрытия

"Для нас важна каждая деталь, чтобы обеспечить самый лучший опыт для потребителя", - подчеркнула представительница компании.

ТРЦ строят не только ради денег, но и для людей (фото: facebook.com/epicentrkua)

ТРЦ Green Gallery

Первым из двух ТРЦ может стать объект на Одесском шоссе (ранее там работал гипермаркет сети "Новая Линия"). Его планируют открыть весной 2024 года.

Общая площадь ТРЦ должна составлять 62 000 кв.м (53 000 кв.м будут занимать торговые форматы сети "Эпицентр", в то время как 9 000 кв.м - отдадут под аренду).

В рамках ТРЦ будут работать: продовольственный супермаркет Food Market, магазин Intersport, магазин электроники и бытовой техники "ЦеТе", магазин товаров для дома и декора "Галереи Деко", детский магазин E.PIC и т.д.

Планируется также:

строительство подземного паркинга на 1 100 машиномест

безопасное укрытие для персонала и посетителей

запуск детского развлекательного центра площадью 3 100 кв.м

организация фудкорта с участием приглашенных операторов кафе и ресторанов

Приблизительно так может выглядеть новый ТРЦ (фото: Forbes Ukraine)

ТРЦ Bucha Gallery

По словам Екатерины, в Буче "Эпицентр" также откроет двери для арендаторов. При этом площадь, предназначенная для аренды в ТРЦ, составит 66 000 кв.м. Торговая галерея будет составлять 15 000 кв.м.

Планируется также:

открытие 10 ресторанов

интеграция детского развлекательного центра

реализация уникальных стилей и дизайна

строительство масштабного паркинга на 1 052 машиномест.

Общая площадь двухэтажного ТРЦ Bucha Gallery должна составить 97 000 кв.м, тогда как площадь собственно "Эпицентра" составит 51 500 кв.м.

Презентация проекта (фото: facebook.com/epicentrkua)