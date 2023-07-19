Під Києвом відкриють ядерний науковий хаб. Дивіться, яким він буде (фото)

У Славутичі почали створювати Північно-український ядерний науковий хаб. До реалізації цього проєкту планують залучити моніторингові групи МАГАТЕ та науковців у сфері ядерної енергетики з усього світу.

Про це повідомляє Промисловий портал.

Що досліджуватимуть у ядерному хабі

Утворення ядерного наукового хабу має на меті створити умови для розвитку наукової та бізнес складової атомної енергетики, а також сприяти пошуку рішень для розбудови зеленої енергетики в Україні.

Хаб об’єднає зусилля науково-дослідних інститутів, освітніх установ та енергетичних компаній у створенні нових проєктів атомних електростанцій, розв’язанні проблем безпеки їх експлуатації, розвитку суміжної інфраструктури.

Також у хабі досліджуватимуть розвиток зеленої енергетики на базі закритої електростанції та шукатимуть можливості для використання територій у зоні відчуження.

Так виглядатиме ядерний науковий хаб (фото: Агенція регіонального розвитку Славутича)

Де облаштують новий хаб

Північно-український ядерний науковий хаб планують облаштувати на базі будівлі Центру професійного розвитку Славутича. Для цього у споруді відремонтують дах, проведуть реконструкцію внутрішніх приміщень, оновлять комунікації і системи опалення.

Також згідно з планом реконструкції, після внутрішніх робіт упорядкують навколишню територію і, можливо, створять декоративні об’єкти на тематику ядерної та зеленої енергетики.

На базі установи планують запустити цифровий тренажер ядерних реакторів майбутнього.

Центр професійного розвитку у Славутичі. Саме тут облаштують хаб (фото: Агенція регіонального розвитку Славутича)

Зазначимо, що Славутич був заснований у 1986 році для евакуйованих після Чорнобильської катастрофи з теперішньої зони відчуження працівників Чорнобильської атомної електростанції.

Фактично Славутич розташований у Чернігівській області, але належить до Київської.