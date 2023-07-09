Енергія майбутнього. Ось так АЕС можуть виглядати через 100 років або й раніше

Атомна енергетика посідає друге місце після гідроенергетики по екологічності. Хоч Чорнобильська катастрофа та аварія на Фукусімі показали явну небезпеку для людства, втім саме за АЕС фахівці бачать майбутнє.

Про те, як можуть виглядати атомні електростанції в уже найближче століття та де їх буде найбільше, розповідаємо у матеріалі Styler.

Якими будуть ядерні електростанції

Атомні електростанції добре відомі своєю надійністю, оскільки їх вихідна потужність не залежить від будь-яких зовнішніх факторів, а періоди технічного обслуговування можна запланувати завчасно, в результаті чого коефіцієнт потужності становить щонайменше 90%.

Фахівці стверджують, що атомна енергетика переживає зараз ренесанс. У світі понад три десятки країн працюють над розширенням активів або будівництвом нових АЕС, а ще стільки ж розглядають можливість їх впровадження.

Будівництво нових електростанцій сприятиме не лише наближенню низьковуглецевого майбутнього, а й переосмисленню загального дизайну АЕС

За прогнозами науковців, цей вид електростанцій продовжуватимуть будувати у майбутньому, оскільки вони здатні працювати близько 100 років. При цьому фахівці постійно посилюватимуть рівень захисту від ймовірних аварій чи катастроф, аби максимально убезпечити людство від радіаційної небезпеки.

Французька компанія Les Voix du Nucléaire у своєму Twitter запостила кілька альтернативних варіантів того, як можуть виглядати АЕС у майбутньому.

Зазначимо, що атомна енергетика є джерелом енергії з найменшим вмістом вуглецю у Франції. Завдяки цьому електроенергія є більш ніж на 90% чистою та безпечною.

Ось так можуть виглядати АЕС у майбутньому (фото: Twitter.com/Les Voix du Nucléaire)

Хоч атомна енергетика посіє друге місце після гідроенергії по екологічності, втім вона забезпечує тільки близько 4% світової первинної енергії, 10% глобальної та 25% електроенергії в ЄС.

Компактні реактори

Вже зараз інженери розробили компактні ядерні установки. Наприклад американська інноваційна розробка NuScale Power Module - перший і єдиний малий модульний реактор, який отримав схвалення конструкції від Комісії ядерного регулювання США.

Ця конструкція заснована на перевіреній технології реактора з водяним охолодженням під тиском і була розроблена для забезпечення енергією для виробництва електроенергії, централізованого опалення, опріснення, промислового виробництва водню та інших застосувань технологічного тепла.

Багато хто із фахівців вважає, що за такими компактними установками майбутнє цієї сфери.

Ось так можуть виглядати АЕС у майбутньому (фото: Twitter.com/Les Voix du Nucléaire)

Зросте кількість АЕС в Азії

Протягом останніх півстоліття більшість світових потужностей з виробництва ядерної енергії базувалася в Західній Європі та Північній Америці, причому лише на Францію та Сполучені Штати припадає майже половина глобальних потужностей.

Згідно з даними Global Energy Monitor, 85% очікуваного збільшення потужностей буде відбуватися за межами цих країн, а Китай, Індія, Росія та Туреччина візьмуть на себе лідерські ролі у розвитку атомної енергетики в найближчі роки.

Це можна пояснити тим, що у західних економіках атомну енергетику зазвичай характеризують як застарілий і потенційно шкідливий компонент застарілої енергетичної системи, яка потребує термінового капітального ремонту.

Ось так можуть виглядати АЕС у майбутньому (фото: Twitter.com/Les Voix du Nucléaire)

Ще один фактор, який вплине на активний розвиток ядерної енергетики в Азії - вторгнення Росії в Україну в 2022 році, яке спричинило глобальне зростання цін на природний газ.

В Азії, де розташована більшість світових виробничих потужностей для виробництва автомобілів, електроніки, палива, металів і готової продукції, ядерна енергетика є просто необхідною для підтримки темпів розвитку економіки регіону.

Ось так можуть виглядати АЕС у майбутньому (фото: Twitter.com/Les Voix du Nucléaire)