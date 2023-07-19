Под Киевом откроют ядерный научный хаб. Смотрите, каким он будет (фото)
В Славутиче начали создавать Североукраинский ядерный научный хаб. К реализации этого проекта планируют привлечь мониторинговые группы МАГАТЭ и ученых в области ядерной энергетики со всего мира.
Об этом сообщает Промышленный портал.
Что будут исследовать в ядерном хабе
Этот ядерный научный хаб создаст условия для развития научной и бизнес составляющей атомной энергетики, а также будет способствовать поиску решений для развития зеленой энергетики в Украине.
Хаб объединит усилия научно-исследовательских институтов, образовательных учреждений и энергетических компаний по созданию новых проектов атомных электростанций, решению проблем безопасности их эксплуатации, развитию смежной инфраструктуры.
Также в хабе будут исследовать развитие зеленой энергетики на базе закрытой электростанции и будут искать возможности использовать территории в зоне отчуждения.
Так будет выглядеть ядерный научный хаб (фото: Агентство регионального развития Славутича)
Где обустроят новый хаб
Североукраинский ядерный научный хаб планируют обустроить на базе здания Центра профессионального развития Славутича. Для этого в здании отремонтируют крышу, проведут реконструкцию внутренних помещений, обновят коммуникации и системы отопления.
Также, согласно плану реконструкции, после внутренних работ приведут в порядок окружающую территорию и, возможно, создадут декоративные объекты на тематику ядерной и зеленой энергетики.
На базе учреждения планируется запустить цифровой тренажер ядерных реакторов будущего.
Центр профессионального развития в Славутиче. Именно здесь обустроят хаб (фото: Агентство регионального развития Славутича)
Отметим, что Славутич был основан в 1986 году для эвакуированных после Чернобыльской катастрофы из нынешней зоны отчуждения работников Чернобыльской атомной электростанции.
Фактически Славутич расположен в Черниговской области, но относится к Киевской.
Раньше мы писали о том, как будут выглядеть атомные электростанции в будущем.