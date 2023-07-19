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Под Киевом откроют ядерный научный хаб. Смотрите, каким он будет (фото)

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Киевская область, Среда 19 июля 2023 20:43
Под Киевом откроют ядерный научный хаб. Смотрите, каким он будет (фото) Ядерный научный хаб обустроят в Славутиче (фото: Агентство регионального развития Славутича)
Автор: Василина Копытко

В Славутиче начали создавать Североукраинский ядерный научный хаб. К реализации этого проекта планируют привлечь мониторинговые группы МАГАТЭ и ученых в области ядерной энергетики со всего мира.

Об этом сообщает Промышленный портал.

Что будут исследовать в ядерном хабе

Этот ядерный научный хаб создаст условия для развития научной и бизнес составляющей атомной энергетики, а также будет способствовать поиску решений для развития зеленой энергетики в Украине.

Хаб объединит усилия научно-исследовательских институтов, образовательных учреждений и энергетических компаний по созданию новых проектов атомных электростанций, решению проблем безопасности их эксплуатации, развитию смежной инфраструктуры.

Также в хабе будут исследовать развитие зеленой энергетики на базе закрытой электростанции и будут искать возможности использовать территории в зоне отчуждения.

Под Киевом откроют ядерный научный хаб. Смотрите, каким он будет (фото)Под Киевом откроют ядерный научный хаб. Смотрите, каким он будет (фото)Под Киевом откроют ядерный научный хаб. Смотрите, каким он будет (фото)Так будет выглядеть ядерный научный хаб (фото: Агентство регионального развития Славутича)

Где обустроят новый хаб

Североукраинский ядерный научный хаб планируют обустроить на базе здания Центра профессионального развития Славутича. Для этого в здании отремонтируют крышу, проведут реконструкцию внутренних помещений, обновят коммуникации и системы отопления.

Также, согласно плану реконструкции, после внутренних работ приведут в порядок окружающую территорию и, возможно, создадут декоративные объекты на тематику ядерной и зеленой энергетики.

На базе учреждения планируется запустить цифровой тренажер ядерных реакторов будущего.

Под Киевом откроют ядерный научный хаб. Смотрите, каким он будет (фото)Центр профессионального развития в Славутиче. Именно здесь обустроят хаб (фото: Агентство регионального развития Славутича)

Отметим, что Славутич был основан в 1986 году для эвакуированных после Чернобыльской катастрофы из нынешней зоны отчуждения работников Чернобыльской атомной электростанции.

Фактически Славутич расположен в Черниговской области, но относится к Киевской.

Раньше мы писали о том, как будут выглядеть атомные электростанции в будущем.

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Славутич