Під Києвом собака бійцівської породи покусав дітей: деталі скандалу

В Борисполі 10 січня собака бійцівської породи покусав двох дітей. Про це поліцію повідомила жінка, яка є матір'ю неповнолітніх.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Патрульну поліцію Борисполя.
Як розповіла жінка, вона гуляла з двома дітьми на вулиці і помітила чоловіка, який вигулював собаку породи стаффордширський тер'єр без повідка і намордника.
Згодом пес напав на дітей і покусав їх. Окрім того, власник чотирилапого мав агресивну поведінку та гучно виражався нецензурною лайкою, чим порушував громадський порядок.
Відтак охоронці порядку склали на чоловіка протоколи за ч. 3 ст. 154 (Вигулювання собак без повідків і намордників, що спричинило заподіяння шкоди здоров’ю людини) та за ст. 173 (Дрібне хуліганство) КУпАП.
Також патрульні доставили заявницю з дітьми до найближчого медичного закладу, де лікарі оглянули малечу та надали необхідну медичну допомогу.
Вигулювати тварин дозволяється громадянам, що досягли 14-річного віку, а при вигулі собак потенційно небезпечних порід - 18-річного віку.
Памʼятайте, що порушення правил утримання собак чи котів тягне за собою попередження, штраф, або ж штраф з конфіскацією улюбленця.
Раніше ми повідомляли, як допомогти безпритульним тваринам у мороз.
Також читайте, що станеться, якщо пригостити кота чи собаку солодощами.