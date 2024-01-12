Під Києвом собака бійцівської породи покусав дітей: деталі скандалу

Деталі інциденту з собакою

Як розповіла жінка, вона гуляла з двома дітьми на вулиці і помітила чоловіка, який вигулював собаку породи стаффордширський тер'єр без повідка і намордника.

Згодом пес напав на дітей і покусав їх. Окрім того, власник чотирилапого мав агресивну поведінку та гучно виражався нецензурною лайкою, чим порушував громадський порядок.

Відтак охоронці порядку склали на чоловіка протоколи за ч. 3 ст. 154 (Вигулювання собак без повідків і намордників, що спричинило заподіяння шкоди здоров’ю людини) та за ст. 173 (Дрібне хуліганство) КУпАП.

Також патрульні доставили заявницю з дітьми до найближчого медичного закладу, де лікарі оглянули малечу та надали необхідну медичну допомогу.

На власника тварини склали протокол (фото: facebook.com/boryspilpatrolpolice)

Правила вигулу тварин для їх власників

не супроводжуйте тварин, перебуваючи в стані сп'яніння;

не приводьте тварин у приміщення магазинів, кафе, установ охорони здоров'я, освіти, дитячих та спортивних майданчиків;

не залишайте тварин без догляду;

не купайте тварин на території міських пляжів та у фонтанах тощо;

перевозьте тварин у міському транспорті лише у спеціальних контейнерах чи на задньому майданчику трамвая або тролейбуса, собак великих порід лише на повідку та у наморднику;

вигулюйте тварин у відведеному для цього місці;

використовуйте під час прогулянок тварин повідець та намордник.

прибирайте екскременти за своїми тваринами.

Вигулювати тварин дозволяється громадянам, що досягли 14-річного віку, а при вигулі собак потенційно небезпечних порід - 18-річного віку.

Памʼятайте, що порушення правил утримання собак чи котів тягне за собою попередження, штраф, або ж штраф з конфіскацією улюбленця.