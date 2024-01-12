Под Киевом собака бойцовской породы искусала детей: детали скандала

В Борисполе 10 января собака бойцовской породы покусала двоих детей. Об этом полицию сообщила женщина, являющаяся матерью несовершеннолетних.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Патрульную полицию Борисполя.
Как рассказала женщина, она гуляла с двумя детьми на улице и заметила мужчину, выгуливавшего собаку породы стаффордширский терьер без поводка и намордника.
Впоследствии пес напал на детей и покусал их. Кроме того, владелец четырехлапого вел себя агрессивно и громко выражался нецензурной бранью, чем нарушал общественный порядок.
Следовательно, охранники порядка составили на мужчину протоколы по ч. 3 ст. 154 (Выгуливание собак без поводков и намордников, повлекшее причинение вреда здоровью человека) и по ст. 173 (Мелкое хулиганство) КУоАП.
Также патрульные доставили заявительницу с детьми в ближайшее медицинское учреждение, где врачи осмотрели малышей и оказали необходимую медицинскую помощь.
Выгуливать животных разрешается гражданам, достигшим 14-летнего возраста, а при выгуле собак потенциально опасных пород – 18-летнего возраста.
Помните, что нарушение правил содержания собак или кошек влечет за собой предупреждение, штраф или штраф с конфискацией любимца.
Ранее мы сообщали, какпомочь бездомным животным в мороз .
Также читайте, что произойдет, если угостить кота или собаку сладостями .