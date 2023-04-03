Під Києвом сім'я купила кошеня, хворе на сказ. Тварина вкусила лікаря під час щеплення

У Броварах сім'я купила за оголошенням в інтернеті кошеня, яке не було щеплено. Нові власники взяли пухнастика в одному із сіл, і вирушили до ветеринарної клініки, щоб зробити вакцинацію. Там тварина вкусила лікаря під час процедури. Пізніше з'ясувалося, що кіт був хворим на сказ.

Про це передали у Броварській районній філії головного управління "Київського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України".

Уточнюється, що всього хворий котик контактував з п'ятьма людьми, а саме чотирма членами сім'ї та постраждалим медиком ветклініки.

Стан пухнастика значно погіршився через кілька днів, жодне лікування не давало позитивного результату, і невдовзі тварина померла.

"Треба віддати належне власникам, які не поховали котика, а привезли спеціалістам для встановлення причини смерті. А ті діагностували сказ", - розповіла голова Броварської районної філії ГУ "КОЦКПХ" при МОЗ Олена Левченко.

Вона додала, що всі п'ятеро людей, які контактували з твариною, потрапили до лікарні, де їм надають необхідне лікування.

Через інцидент зі сказом у ряді населених пунктів було введено карантин.

Обмеження діють у н.п. Бровари, Княжичі, Требухів, Переможець, Калинівка, Квітневе, Перемога, Скибин, Велика Димерка в Київській області.

Карантинні обмеження включають: заборону на проведення виставок, виводок, вивезення за карантинні межі собак, кішок та диких тварин, проведення промислового та ліцензійного відстрілу диких тварин, їх вилов та вивіз.

Фахівці закликають власників домашніх тварин прищепити улюбленців від сказу. Зробити це можна у ветеринарній клініці у Броварах на вул. Металургів, 21. Вакцина для тварин - безкоштовна.

Сказ - це гостре інфекційне захворювання тварин та людей, яке уражає центральну нервову систему і призводить до смерті, якщо вчасно не звернутися за допомогою. Щоб захиститися від зараження, рекомендують дотримуватись таких правил:

Як уберегтися від захворювання на сказ

Сказ - це гостре інфекційне захворювання тварин та людей, яке вражає центральну нервову систему і призводить до смерті, якщо вчасно не звернутися за допомогою. Щоб захиститися від зараження, рекомендують дотримуватись таких правил: