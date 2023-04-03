Под Киевом семья купила котенка с бешенством. Животное укусило врача во время прививки

В Броварах семья купила по объявлению в интернете котенка, который не был привит. Новые владельцы взяли пушистика в одном из сел, и отправились в ветеринарную клинику, чтобы сделать вакцинацию. Там животное укусило врача во время процедуры. Позже выяснилось, что кот был больным бешенством.

Об этом передали в Броварском районном филиале главного управления "Киевского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины".

Уточняется, что всего больной котик контактировал с пятью людьми, а именно четырьмя членами семьи, и пострадавшим медиком ветклиники.

Состояние пушистика значительно ухудшилось спустя несколько дней, никакое лечение не давало положительного результата, и вскоре животное умерло.

"Надо отдать должное владельцам, которые не похоронили котика, а привезли специалистам для установления причины смерти. А те диагностировали бешенство", - рассказала глава Броварского районного филиала ГУ "КОЦКПБ" при Минздраве Елена Левченко.

Она добавила, что все пять человек, которые контактировали с животным, попали в больницу, где им оказывают необходимое лечение.

Из-за инцидента с бешенством в ряде населенных пунктов был введен карантин.

Ограничения действуют в н.п. Бровары, Княжичи, Требухов, Переможець, Калиновка, Квитневое, Перемога, Скибин, Большая Дымерка в Киевской области.

Карантинные ограничения включают: запрет на проведение выставок, выводок, вывоз за карантинные границы собак, кошек и диких животных, проведение промышленного и лицензионного отстрела диких животных, их отлов и вывоз.

Специалисты призывают владельцев домашних животных привить питомцев от бешенства. Сделать это можно в ветеринарной клинике в Броварах по ул. Металлургов, 21. Вакцина для животных - бесплатная.

Бешенство - это острое инфекционное заболевание животных и людей, которое поражает центральную нервную систему и приводит к смерти, если вовремя не обратиться за помощью. Чтобы защититься от заражения, рекомендуют придерживаться таких правил:

Как уберечься от заболевания бешенством

Бешенство - это острое инфекционное заболевание животных и людей, которое поражает центральную нервную систему и приводит к смерти, если вовремя не обратиться за помощью. Чтобы защититься от заражения, рекомендуют придерживаться таких правил: