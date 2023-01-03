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Злякався російських обстрілів: під Києвом рятували собаку, який впав у каналізацію

Врятували собаку, яка впала у каналізацію під час обстрілів (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У селі Гатне Київської області під час обстрілів російських окупантів собака злякався вибухів і впав в яму. Рятувальники швидко дістали з каналізації собаку.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Київській області.

Як рятували собаку

Зокрема, фахівці за допомогою драбини та мотузки собаку дістали з ями та передали господарям.

Наразі чотирилапому нічого не загрожує.

"Від рук окупантів страждають не тільки люди, а й тварини. При чому як фізично, так і морально", - кажуть рятувальники.

Рятувальники додали, що того дня в населеному пункті зафіксували кілька "прильотів". Тому ситуація була складна і всі були налякані.

У Київській області врятували собаку, який під час російських обстрілів злякався та впав у каналізацію (kv.dsns.gov.ua)

Раніше ми повідомляли, що під Києвом рятувальники рятували жінку, яка хотіла врятувати котика.

Також одеські рятувальники показали свого пса-талісмана Мажора, який цілком може стати конкурентом знаменитому Патрону.

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