Под Киевом спасатели спасали женщину, которая хотела спасти котика (фото)
Спасатели Бучанского районного управления ГУ ГСЧС Украины в Киевской области спасали женщину, которая хотела спасти котика, застрявшего на дереве.
Курьезный инцидент, о котором рассказали в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, случился во вторник, 6 сентября.
Детали курьезной истории
Как говорят спасатели, вечером их коллегам из Бучанского районного управления поступило сообщение о помощи.
Когда ГСЧСники прибыли на место происшествия, то увидели довольно забавную картину: женщина и кот сидели на одном дереве и не могли с него слезть.
"Все банально и просто: женщина хотела спасти котика и не рассчитала свои возможности", - рассказали спасатели.
Ребята помогли обоим пострадавшим и спустили их на землю с помощью автолестницы.
Спасатели спасли спасительницу (фото: twitter.com/SESU_UA)
Сейчас и женщина, и кот чувствуют себя хорошо.
Спасатели спасли спасительницу котика (фото: twitter.com/SESU_UA)
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