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Испугался российских обстрелов: под Киевом спасали собаку, который упал в канализацию

Спасли собаку, которая упала в канализацию во время обстрелов (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В селе Гатное Киевской области во время обстрелов российских оккупантов собака испугалась взрывов и упала в яму. Спасатели быстро достали из канализации собаку.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Киевской области.

Как спасали собаку

В частности, специалисты с помощью стремянки и веревки собаку достали из ямы и передали хозяевам.

Пока четырехлапому ничего не угрожает.

"От рук оккупантов страдают не только люди, но и животные. При чем как физически, так и морально", - говорят спасатели.

Спасатели добавили, что в этот день в населенном пункте зафиксировали несколько "прилетов". Потому ситуация была сложная и все были напуганы.

В Киевской области спасли собаку, которая во время российских обстрелов испугалась и упала в канализацию (kv.dsns.gov.ua)

Ранее мы сообщали, что под Киевом спасатели спасали женщину, которая хотела спасти котика.

Также одесские спасатели показали своего пса-талисмана Мажора, который вполне может стать конкурентом знаменитому Патрону.

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