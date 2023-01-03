Испугался российских обстрелов: под Киевом спасали собаку, который упал в канализацию

Как спасали собаку

В частности, специалисты с помощью стремянки и веревки собаку достали из ямы и передали хозяевам.

Пока четырехлапому ничего не угрожает.

"От рук оккупантов страдают не только люди, но и животные. При чем как физически, так и морально", - говорят спасатели.

Спасатели добавили, что в этот день в населенном пункте зафиксировали несколько "прилетов". Потому ситуация была сложная и все были напуганы.

В Киевской области спасли собаку, которая во время российских обстрелов испугалась и упала в канализацию (kv.dsns.gov.ua)