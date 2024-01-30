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Під Києвом раніше терміну прокинувся бабак Вікентій: що це може означати

Під Києвом вже прокинувся бабак (Скриншот)
Автор: Людмила Жукова

Під Києвом, на території зоопарку "12 місяців", раніше терміну прокинувся бабак Вікентій.

Що це означає, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) посилаючись на сюжет ТСН.

Що означає раннє пробудження бабака

В зоопарку 12 місяців на Київщині раніше терміну прокинувся бабак Вікентій. Сталося це днями. Бабак просто вийшов зі свого будиночка і почав прогулюватись вольєром. 

За словами народних синоптиків, раннє пробудження бабака може свідчити про швидке потепління у лютому та ранню весну.

Співробітники зоопарки кажуть, що тварина прокинулася через теплу температуру повітря.

Бабак Вікентій прокинувся (Скриншот)

В Україні День бабака зазвичай святкують 2 лютого. Традиційно пророкують весну харківський бабак Тимко та львівські бабаки Мишко і Маруся.  Якщо день буде сонячний і бабак бачить свою тінь, то зима буде ще 6 тижнів, якщо ж день похмурий і тіні немає - весна буде ранньою. 
 

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Владислав Сурковтварини