Под Киевом раньше срока проснулся сурок Викентий: что это может означать

Что означает раннее пробуждение сурка

В зоопарке 12 месяцев в Киевской области раньше срока проснулся сурок Викентий. Случилось это на днях. Зверек просто вышел из своего домика и начал прогуливаться по вольеру.

По словам народных синоптиков, раннее пробуждение сурка может свидетельствовать о скором потеплении в феврале и ранней весной.

Работки зоопарка говорят, что животное проснулось из-за теплой температуры воздуха.

Бабак Викентий проснулся (Скриншот)

В Украине День сурка обычно празднуют 2 февраля. Традиционно прочат весну харьковский сурак Тимко и львовские сурки Миша и Маруся. Если день будет солнечный и сурок видит свою тень, то зима будет еще 6 недель, если же день пасмурный и тени нет - весна будет ранней.