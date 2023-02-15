UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Під Києвом хлопець не міг зняти кільце від ліхтарика з пальця: відео порятунку

Рятувальники зняли металеве кільце з пальця хлопця (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У місті Ірпінь Київської області хлопчик вдягнув на палець металеве кільце від ліхтарика та не міг самостійно зняти. Тому на допомогу викликали рятувальників.

Про це повідомили на сайті Головно управління ДСНС у Київській області.

14 лютого о 19:51 до рятувальників надійшло повідомлення, що потрібна допомога 12-річному хлопцю. Мама хлопчика розповіла, що її син не може зняти з пальця металеве кільце від ліхтарика.

Як допомогли хлопцю

На проведення спеціальних робіт до травматологічного відділення приїхали рятувальники. Вони за допомогою граверу дуже обережно розрізали металеве кільце та звільнили палець хлопця.

Підліток щиро подякував за порятунок та пообіцяв більше такого не робити.

У Київській області рятувальники зняли з пальця хлопця кільце (kv.dsns.gov.ua)

Раніше ми повідомляли, що у Дніпрі жінка викликала рятувальників, щоб допомогли їй зняти каблучку.

Також ми писали, що у Львові зібрали майже 3 кг ртуті у багатоквартирному будинку.

Читайте РБК-Україна в Google News
рятувальникикольцо