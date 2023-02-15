Під Києвом хлопець не міг зняти кільце від ліхтарика з пальця: відео порятунку

У місті Ірпінь Київської області хлопчик вдягнув на палець металеве кільце від ліхтарика та не міг самостійно зняти. Тому на допомогу викликали рятувальників.
Про це повідомили на сайті Головно управління ДСНС у Київській області.
14 лютого о 19:51 до рятувальників надійшло повідомлення, що потрібна допомога 12-річному хлопцю. Мама хлопчика розповіла, що її син не може зняти з пальця металеве кільце від ліхтарика.
На проведення спеціальних робіт до травматологічного відділення приїхали рятувальники. Вони за допомогою граверу дуже обережно розрізали металеве кільце та звільнили палець хлопця.
Підліток щиро подякував за порятунок та пообіцяв більше такого не робити.
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