Під Києвом хлопець не міг зняти кільце від ліхтарика з пальця: відео порятунку

14 лютого о 19:51 до рятувальників надійшло повідомлення, що потрібна допомога 12-річному хлопцю. Мама хлопчика розповіла, що її син не може зняти з пальця металеве кільце від ліхтарика.

Як допомогли хлопцю

На проведення спеціальних робіт до травматологічного відділення приїхали рятувальники. Вони за допомогою граверу дуже обережно розрізали металеве кільце та звільнили палець хлопця.

Підліток щиро подякував за порятунок та пообіцяв більше такого не робити.

У Київській області рятувальники зняли з пальця хлопця кільце (kv.dsns.gov.ua)