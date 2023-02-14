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У Львові рятувальники зібрали майже 3 кг ртуті у багатоквартирному будинку

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Львів, Вівторок 14 лютого 2023 12:34
У Львові рятувальники зібрали майже 3 кг ртуті у багатоквартирному будинку Фото: рятувальники у Львові зібрали майже 3 кг ртуті у будинку (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Наталія Юрченко

Львівські рятувальники зібрали у багатоквартирному будинку майже 3 кілограми ртуті. Її розлили у під'їзді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління ДСНС у Львівській області.

Інцидент трапився 13 лютого о 16:40 на вулиці Старицького у Львові. На останньому поверсі чотириповерховий житлового будинку власник квартири під час прибирання сходової евакуаційної клітки виявив розлиту ртуть.

Чоловік викликав рятувальників, на місце події прибули відділення радіаційно-хімічного та біологічного захисту.

Рятувальники механічним способом зібрали 2800 грамів ртуті. Небезпечну речовину передали в управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення на зберігання та подальшу утилізацію.

У Львові рятувальники зібрали майже 3 кг ртуті у багатоквартирному будинку

Фото: рятувальники у Львові зібрали майже 3 кг ртуті у будинку (facebook.com/LVIVDSNS)

Нагадаємо, у Харківській області на вибуховому пристрої підірвався електрик, чоловіка госпіталізували.

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Львів ДСНС
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