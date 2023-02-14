У Львові рятувальники зібрали майже 3 кг ртуті у багатоквартирному будинку

Фото: рятувальники у Львові зібрали майже 3 кг ртуті у будинку (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Львівські рятувальники зібрали у багатоквартирному будинку майже 3 кілограми ртуті. Її розлили у під'їзді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління ДСНС у Львівській області.

Інцидент трапився 13 лютого о 16:40 на вулиці Старицького у Львові. На останньому поверсі чотириповерховий житлового будинку власник квартири під час прибирання сходової евакуаційної клітки виявив розлиту ртуть. Чоловік викликав рятувальників, на місце події прибули відділення радіаційно-хімічного та біологічного захисту. Рятувальники механічним способом зібрали 2800 грамів ртуті. Небезпечну речовину передали в управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення на зберігання та подальшу утилізацію. Фото: рятувальники у Львові зібрали майже 3 кг ртуті у будинку (facebook.com/LVIVDSNS)