RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Под Киевом парень не мог снять кольцо от фонарика с пальца: видео спасения

Спасатели сняли металлическое кольцо с пальца парня (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В городе Ирпень Киевской области мальчик надел на палец металлическое кольцо от фонарика и не мог самостоятельно снять. Поэтому на помощь вызвали спасателей.

Об этом сообщили на сайте Главного управления ГСЧС в Киевской области.

14 февраля в 19:51 спасателям поступило сообщение, что нужна помощь 12-летнему парню. Мама мальчика рассказала, что ее сын не может снять с пальца металлическое кольцо от фонарика.

Как помогли парню

На проведение специальных работ в травматологическое отделение приехали спасатели. Они с помощью гравера очень осторожно разрезали металлическое кольцо и освободили палец парня.

Подросток искренне поблагодарил за спасение и пообещал больше этого не делать.

В Киевской области спасатели сняли с пальца парня кольцо (kv.dsns.gov.ua)

Ранее мы сообщали, что в Днепре женщина вызвала спасателей, чтобы помогли ей снять кольцо.

Также мы писали, что во Львове собрали почти 3 кг ртути в многоквартирном доме.

Читайте РБК-Украина в Google News
рятувальникикольцо