Под Киевом парень не мог снять кольцо от фонарика с пальца: видео спасения

14 февраля в 19:51 спасателям поступило сообщение, что нужна помощь 12-летнему парню. Мама мальчика рассказала, что ее сын не может снять с пальца металлическое кольцо от фонарика.

Как помогли парню

На проведение специальных работ в травматологическое отделение приехали спасатели. Они с помощью гравера очень осторожно разрезали металлическое кольцо и освободили палец парня.

Подросток искренне поблагодарил за спасение и пообещал больше этого не делать.

В Киевской области спасатели сняли с пальца парня кольцо (kv.dsns.gov.ua)