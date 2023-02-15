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Під Києвом хлопець не міг зняти кільце від ліхтарика з пальця: відео порятунку

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Ірпінь, Середа 15 лютого 2023 13:30
Під Києвом хлопець не міг зняти кільце від ліхтарика з пальця: відео порятунку Рятувальники зняли металеве кільце з пальця хлопця (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У місті Ірпінь Київської області хлопчик вдягнув на палець металеве кільце від ліхтарика та не міг самостійно зняти. Тому на допомогу викликали рятувальників.

Про це повідомили на сайті Головно управління ДСНС у Київській області.

14 лютого о 19:51 до рятувальників надійшло повідомлення, що потрібна допомога 12-річному хлопцю. Мама хлопчика розповіла, що її син не може зняти з пальця металеве кільце від ліхтарика.

Як допомогли хлопцю

На проведення спеціальних робіт до травматологічного відділення приїхали рятувальники. Вони за допомогою граверу дуже обережно розрізали металеве кільце та звільнили палець хлопця.

Підліток щиро подякував за порятунок та пообіцяв більше такого не робити.

Під Києвом хлопець не міг зняти кільце від ліхтарика з пальця: відео порятункуПід Києвом хлопець не міг зняти кільце від ліхтарика з пальця: відео порятункуПід Києвом хлопець не міг зняти кільце від ліхтарика з пальця: відео порятунку

Під Києвом хлопець не міг зняти кільце від ліхтарика з пальця: відео порятункуУ Київській області рятувальники зняли з пальця хлопця кільце (kv.dsns.gov.ua)

Раніше ми повідомляли, що у Дніпрі жінка викликала рятувальників, щоб допомогли їй зняти каблучку.

Також ми писали, що у Львові зібрали майже 3 кг ртуті у багатоквартирному будинку.

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