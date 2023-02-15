Под Киевом парень не мог снять кольцо от фонарика с пальца: видео спасения
В городе Ирпень Киевской области мальчик надел на палец металлическое кольцо от фонарика и не мог самостоятельно снять. Поэтому на помощь вызвали спасателей.
Об этом сообщили на сайте Главного управления ГСЧС в Киевской области.
14 февраля в 19:51 спасателям поступило сообщение, что нужна помощь 12-летнему парню. Мама мальчика рассказала, что ее сын не может снять с пальца металлическое кольцо от фонарика.
Как помогли парню
На проведение специальных работ в травматологическое отделение приехали спасатели. Они с помощью гравера очень осторожно разрезали металлическое кольцо и освободили палец парня.
Подросток искренне поблагодарил за спасение и пообещал больше этого не делать.
В Киевской области спасатели сняли с пальца парня кольцо (kv.dsns.gov.ua)
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