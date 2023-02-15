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Под Киевом парень не мог снять кольцо от фонарика с пальца: видео спасения

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Ирпень, Среда 15 февраля 2023 13:30
Под Киевом парень не мог снять кольцо от фонарика с пальца: видео спасения Спасатели сняли металлическое кольцо с пальца парня (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В городе Ирпень Киевской области мальчик надел на палец металлическое кольцо от фонарика и не мог самостоятельно снять. Поэтому на помощь вызвали спасателей.

Об этом сообщили на сайте Главного управления ГСЧС в Киевской области.

14 февраля в 19:51 спасателям поступило сообщение, что нужна помощь 12-летнему парню. Мама мальчика рассказала, что ее сын не может снять с пальца металлическое кольцо от фонарика.

Как помогли парню

На проведение специальных работ в травматологическое отделение приехали спасатели. Они с помощью гравера очень осторожно разрезали металлическое кольцо и освободили палец парня.

Подросток искренне поблагодарил за спасение и пообещал больше этого не делать.

Под Киевом парень не мог снять кольцо от фонарика с пальца: видео спасенияПод Киевом парень не мог снять кольцо от фонарика с пальца: видео спасенияПод Киевом парень не мог снять кольцо от фонарика с пальца: видео спасения

Под Киевом парень не мог снять кольцо от фонарика с пальца: видео спасенияВ Киевской области спасатели сняли с пальца парня кольцо (kv.dsns.gov.ua)

Ранее мы сообщали, что в Днепре женщина вызвала спасателей, чтобы помогли ей снять кольцо.

Также мы писали, что во Львове собрали почти 3 кг ртути в многоквартирном доме.

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