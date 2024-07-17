5 зірок, які виглядають старше свого віку

Велика кількість макіяжу на червоних доріжках, активна міміка і численні пластичні операції не завжди позитивно впливають на зовнішність. Ці чинники часто призводять до того, що знаменитості виглядають старшими за свої роки.

Брітні Спірс

Неправильний спосіб життя вплинув на кар'єру та особисте життя 42-річної співачки, залишивши також помітний слід на її зовнішності. Однак ми назавжди пам'ятатимемо ту Брітні з 2000-х років, від якої просто неможливо було відвести очі.

"Виглядаєш набагато старшою!", - пишуть фоловери Брітні зараз.

Брітні Спірс (фото: Getty Images)

Адель

36-річна зірка завжди виділялася пишними формами, які ще більше підкреслювали об'ємна зачіска і вбрання. Однак Адель вирішила схуднути, і тепер вона виглядає старшою, ніж їй насправді, але це не так вже й важливо - вона так само красива, як і раніше!

Адель (фото:instagram.com/adele)

Ліндсі Лохан

Колись 38-річна актриса будувала успішну кар'єру. На початку 2000-х вона була на піку своєї популярності, поки не зіштовхнулася з труднощами через залежність від заборонених речовин.

Арешти і неправильний спосіб життя сильно похитнули її позицію в Голлівуді і залишили відбиток на зовнішності.

Однак Ліндсі знайшла сили змінити своє життя на краще, і зараз вона живе щасливо.

Ліндсі Лохан (фото: instagram.com/lindsaylohan)

Емілія Кларк

Глядачі добряче полюбили зірку "Гри престолів". Цікаво, що саме змушує їх це робити? Можливо, жоден інший актор не володіє такою ж виразною мімікою, як у Емілії. Мабуть, це і привертає увагу.

Однак саме цей особливий стиль додає актрисі кілька додаткових років.

"Як завжди вродлива, тільки трохи старша", - так кажуть про 37-річну Емілію деякі фоловери.

Емілія Кларк (фото: instagram.com/emilia_clarke)

Мері-Кейт і Ешлі Олсен

З дитинства сестри були знаменитими обличчями на екранах телевізорів, але зараз, дивлячись на їхні фотографії, важко повірити, що їм лише 37. Вони виглядають на років 10 старшими.

Мері-Кейт і Ешлі Олсен​​​​​​​ (фото: скріншот з відео)