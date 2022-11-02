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Під Харковом затримали "зірку" російської пропаганди: що їй загрожує

Фото: у Харківській області затримали колаборантку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Правоохоронці затримали ну Харківській області жінку переселенку, яка підтримувала "русский мир" і знімалася у російських телесюжетах, розхвалюючи на камеру дії загарбників та окупаційну адміністрацію.

Про це повідомив начальник слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов у своєму Facebook.

Зазначається, що 60-річна Людмила, уродженка селища Миронівське Донецької області, після повномасштабного вторгнення РФ не побажала їхати в країну-агресорку, а захотіла залишитися в Україні, переїхавши на Харківщину до села Манцівка (Великобурлуцький район).

"Слідчі та оперативники УСР області затримали "зірку" російської пропаганди... Ця жінка вже бачила війну РФ проти України з 2014 року, але усе одно підтримувала "русский мир". Більш того, переїхала вона до Харківської області, а не до росіян", - йдеться у публікації.

Територія Великобурлуцького району ще перші дні великої інтервенції опинилася під контролем військ РФ.

"З самого початку окупації Людмила підтримувала збройну агресію проти України та окупаційну адміністрацію. 5 вересня, ще під час окупації, вона взяла участь у зйомках сюжету російського "Першого каналу", де розповіла про позитивні настрої щодо окупації, прославляла та виправдовувала дії представників РФ", - розповів головний слідчий Харківської області.

Жінка брала участь у зйомках для російської пропаганди (фото: скріншот із відео)

Після контрнаступу українського війська регіон було звільнено, і загарбники втекли, а колаборантка залишилася. Тепер жінка відповідатиме за свої дії перед законом.

Слідчі Слідчого управління разом із харківськими оперативниками зібрали стосовно жінки всі докази - відеоматеріали та свідоцтва місцевих мешканців. Після цього Людмилі вручили підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 6 ст. 111-1 КК України - колабораційна діяльність.

Санкція цієї статті - позбавлення волі строком від 10 до 12 років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без нього, уточнив Болвінов.

Колаборантку затримали харківські оперативники (фото: facebook.com / Сергій Болвінов)

Нагадаємо, перед цим СБУ затримала двох агентів, які працювали на пропагандистське видання РФ.

Також ми писали, що у Києві лікарка допомогла затримати ймовірну диверсантку, яка могла збирати дані геолокації для коригування ворожих ударів.

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