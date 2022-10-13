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У Києві лікарка допомогла затримати ймовірну диверсантку: як розкусили навідницю

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Київ, Четвер 13 жовтня 2022 16:22
У Києві лікарка допомогла затримати ймовірну диверсантку: як розкусили навідницю Колаж РБК-Україна: лікар київської лікарні допомогла затримати ймовірну навідницю російських обстрілів
Автор: Володимир Костирін

У Києві медсестра однієї із лікарень затримала ймовірну навідницю російських окупантів, яка могла збирати дані геолокації для коригування ворожих ударів.

Про це розповіла журналістка Оксана Коваленко у своєму Facebook.

Вона зазначила, що випадок стався з її сестрою, яка працює у столичній клініці, а сталося це вже після російського масованого ракетного обстрілу 10 жовтня українських міст.

"Її відділення знаходиться на одному з високих поверхів, і там є великий балкон. Сестра помітила там дивну жінку. Жінка була незнайома - не була ані пацієнткою, ані відвідувачкою хворого цього відділення. Тому сестра спитала її, що вона тут робить", - йдеться у публікації.

Підозріла дама почала розповідати, що в цій лікарні, але в іншому відділенні лежить її брат, а сама вона прийшла сюди нібито для того, щоб сфотографуватися на фоні прапора.

"Тут важливо сказати, що брат, якого вона відвідувала, був у геть іншому корпусі. І поверх, який вона назвала, не співпав. І чому саме тут, цей поверх, цей прапор - це все було дуже дивно", - звертає увагу журналістка.

Тоді пильна медсестра разом із колегами змусили підозрілу жінку чекати, поки самі дзвонили у відділення, де лежав той самий "брат". Але той відмовився підніматися до "сестри" і взагалі щось говорити. Така поведінка змусила працівників лікарні ще більше сумніватися у щирості жінки.

"Ще один дивний момент: це все сталося вже після понеділкових вибухів по Києву і всій Україні. Жінка сказала, що нічого про це не знає, а телевізор не дивиться", - продовжила сестра співробітниці лікарні.

У результаті персонал клініки викликав поліцію. Правоохоронці перевірили телефон жінки та виявили, що там серед месенджерів є лише російська мережа "ВКонтакте", а серед фото - лише будівлі.

Після цього підозрілу жінку відвезли до відділення поліції, а її "брат" - втік із відділення лікарні.

Раніше повідомлялося, що в Торецьку затримали групу коригувальників, які направили російську ракету додому з дитиною.

Також ми писали, що перед цим у Хмельницькому затримали диверсанта, який пропонував гроші за "мітки".

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